Het nieuwe jaar is begonnen. Traditiegetrouw hield de gemeente wederom haar nieuwjaarsreceptie. Burgemeester Bruls sprak daar over big data. Hij licht nog eens toe waarom hij dit deed.

Geen alledaags thema voor een nieuwjaarsreceptie?

Misschien niet. Ik probeer tijdens de nieuwjaarsreceptie elk jaar iets meer te doen dan terugblikken en vooruitblikken. Afgelopen jaar heb ik me in toenemende mate bezig gehouden met de technologische ontwikkelingen en wat dit voor ons betekent. Dus daar heb ik mijn speech aan gewijd. Overigens hebben we op de receptie wel degelijk teruggeblikt; door middel van beelden hebben we het bijzondere jaar 2016 nog eenmaal de revue laten passeren.



Wat is uw centrale boodschap geweest?

We kennen de laatste decennia een enorme technologische ontwikkeling, een revolutie heb ik het genoemd. Maar in tegenstelling tot vele andere revoluties voltrekt deze zich in betrekkelijke stilte. Als we kijken hoe de technische mogelijkheden op tal van gebieden de laatste jaren explosief gegroeid zijn, dan kan het niet anders dan dat we ons daartoe moeten gaan verhouden. Dat betekent dat ook wij als gemeente Nijmegen moeten gaan nadenken over deze mogelijkheden, over de beschikbare informatiestroom en over de zogenaamde big data.

Kunt u iets over dit dilemma zeggen?

De enorme informatiestroom die doorlopend rond gaat geeft ons veel inzichten. We weten van alles op basis van cijfers.De vraag is: willen we alleen nog op basis van data werken? We kunnen bijvoorbeeld schooluitval op basis van data al bijna voorspellen, maar er zal altijd een menselijke toets nodig zijn wat mij betreft. Dat is iets wat we wat mij betreft niet uit het oog moeten verliezen. Doe het goede met de informatie, discussieer over de dilemma's die ze oproepen en wees daar open in.

Genoeg te doen dus?

Jazeker. Ik ben een blijf een burgemeester van ontmoeting en gesprek. Dus we gaan in 2017 weer enthousiast aan de slag!