Column Sanne Leferink: Binnen handbereik

Studeren, shoppen en stappen. Hoe beleven Nijmeegse jongeren hun stad? De Nijmeegse studente Sanne Leferink (19) vindt wekelijks antwoorden.

In de drukte van de stad, vergeten we soms wel eens hoe we tot rust moeten komen. Samen met een vriend besloot ik een roadtrip te maken om die rust weer eens op te zoeken.

Waar kun je die rust nou beter vinden, dan in de natuur? Met een rugzak vol snacks en papa's geleende auto, trokken we erop uit. Een winterse ochtend met flink wat ijzel op de weg.

Dat mocht de pret niet drukken, maar vereiste wel wat meer oplettendheid. De kleine landweggetjes zouden weleens spekglad kunnen zijn. Een stel hippies uit de jaren 60, muziek op hoog volume en haren wapperend in de wind.

Op de wapperende haren na, voldeden we aardig aan het plaatje. We besloten te gaan voor het ultieme vakantiegevoel en reden tot net over de grens bij Duitsland.

De eerste stop was Kranenburg. In ons beste Duits bestelden we er Duitse broodjes, bij een verkoopster die achteraf ook wel Nederlands sprak. De broodkruimels zouden we dan mooi uit kunnen strooien, mochten we de weg niet terug kunnen vinden. Smalle weggetjes voerden ons mee en deden ons steeds verder de Duitse natuur in trekken. Aangekomen bij een mooi wandelgebied, werd de auto geparkeerd. Als pinguïns glibberden we over het ijzige asfalt. Bepakt en bezakt, leek het wel alsof we een week gingen survivallen in het hoge noorden.

Onderweg waren er de eerste ontmoetingen met Duitsers, die geen woord Nederlands spraken. Stuk voor stuk hadden zij een zekere leeftijd. Waren we in een wandelgebied voor ouderen beland? Een vrouw met een rollator schuifelde ons voorbij. Ze wierp ons een glimlach toe, duidelijk blij verrast om wat jongelui aan te treffen. Leuk om te zien dat de jeugd van tegenwoordig ook nog wat anders doet dan gamen en bankhangen. De smalle weggetjes maakte plaats voor brede bospaden. Tussen de bomen door, was het uitzicht adembenemend.

We wandelden tot de vrieskou ons terug deed verlangen naar de warme auto.

Met de auto trokken we verder en reden we uiteindelijk terug door de Ooijpolder. Daar zakte de zon net in de Waal en besefte wij ons hoe bevoordeeld we waren. Vlak naast de drukte van de stad, lag de rust binnen handbereik.



