Bedrijf van Jeroen Verhoeven is gered

NIJMEGEN - BZZY® Healthy Fastmeals is gered en gaat op maandag 16 januari met nieuwe energie weer open. Jeroen Verhoeven moest het bedrijf noodgedwongen sluiten na het overlijden van zijn vrouw, 2 weken na de geboorte van hun eerste kindje. "Ik kon BZZY niet meer openhouden, het was veel teveel voor mij alleen", vertelt Verhoeven. In oktober 2016 moest hij met pijn in zijn hart de deuren sluiten.



BZZY® maakt gezonde Hollandse avondmaaltijden die ter plekke vers voor je worden gekookt en binnen drie kwartier warm kunnen worden bezorgd. Jeroen Verhoeven en zijn vrouw Malou zijn het bedrijf in 2008 gestart en hebben het concept sinds die tijd verder ontwikkeld. Inmiddels hadden ze meer dan 30 medewerkers in dienst. "Mijn vrouw en ik hebben altijd gevochten voor de kwaliteit van de maaltijden. Die kon ik in de ontstane situatie niet meer garanderen. De goede naam van BZZY® is het belangrijkste wat we hebben opgebouwd."



Hartverwarmend

Nadat bekend werd dat BZZY® dicht was, stroomden de reacties binnen. "Zoveel medeleven had ik echt niet verwacht, het was hartverwarmend". Ook zaten er honderden aanbiedingen voor hulp bij. Daar zat echt van alles tussen: van jonge starters tot grote bedrijven, van totale overnames tot samenwerkingen met andere concepten.Ondertussen is er veel gebeurd. Stichting Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen (bekend van onder meer BliXem in Nijmegen, Coffyn in Malden en Bloesem Theehuis

in Herpen) neemt een aandeel in BZZY®. Verhoeven blijft in de nieuwe opzet mede-eigenaar en directeur van het bedrijf. "Ik ben vol energie en vastbesloten om de nalatenschap van mijn vrouw voort te zetten. BZZY® moet een landelijk concept worden. Voor onze klanten verandert er dan ook niks, alles blijft zoals het was. Met een gezonde openingsactie gaan we met onze klanten vieren dat BZZY® is gered."

"Doorzetten tot je niet meer kan… en daarna nog meer doorzetten. Dat is waar ondernemen over gaat", zegt Jeroen. "Ik ben trots op wat mijn vrouw en ik tot zover samen heb neergezet. Het is tijd om door te gaan naar de volgende fase. Nog meer tevreden klanten de mogelijkheid geven om gezond te eten, zonder zelf te hoeven koken."

