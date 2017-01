Schooltuin de Wielewaal zoekt een meester of juf

Op Schooltuin de Wielewaal leren jaarlijks bijna tweehonderd kinderen uit Nijmegen-Oost en het centrum groente telen. Ze hebben er een eigen tuintje en mogen de oogst mee naar huis nemen. Elke week komen ze onder schooltijd in hun tuin werken. Ondertussen leren ze ook nog van alles over de natuur op het terrein, de kruidentuin en de bijenstal.

De Wielewaal is een natuurlijke schooltuin aan het randje van de stad. Je ziet de tuin liggen als je langs het Hollands-Duits-gemaal verder langs de dijk de Ooijpolder ingaat. Sinds 2010 hebben al meer dan 1250 kinderen uit Nijmegen-Oost en het centrum een seizoen mogen tuinieren op de Wielewaal. De Buut, de Montessorischool, de Maartensschool, de Muze, de Meander en Petrus Canisius doen mee. Kinderen vinden het heerlijk op de Wielewaal. Iets heel anders dan in de schoolbanken of achter de computer.

Vrijwilligers voor de lessen

Voor 2017 is de Wielewaal nog op zoek naar mensen die op donderdag moestuinles kunnen geven of daarbij kunnen ondersteunen op dinsdag en/of donderdag. Plezier en talent voor het werken met kinderen is een vereiste, kennis van tuinieren natuurlijk ook. We zoeken naar mensen die minimaal twee lesuren per week willen verzorgen gedurende twintig weken tussen begin maart en eind september. Ook is het fijn als je een paar keer op zondag bij een samenwerkdag aanwezig wilt zijn.

Wat heeft Schooltuin de Wielewaal te bieden?

* Relevant en superleuk werk op een prachtige plek in de natuur van de Ooijpolder.

* Enthousiaste deelnemers: kinderen van groep 6 onder begeleiding van hun eigen leerkracht.

* Een korte training vooraf en ondersteuning bij de wekelijkse voorbereiding van de lessen.

* Schoolvakanties vrij.

* Een vrijwilligersvergoeding.

Aanmelden

Lijkt je dit een leuke vrijwilligersbaan en denk je dat je deze moestuinlessen zou kunnen geven? En zoek je voor 2017 een leuke buitenbaan? Meld je dan snel bij wielewaal@fo.nl.

Sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden in februari. In maart starten de voorbereidingslessen op school.

We vragen naar een verklaring van goed gedrag.

Is lesgeven niet per se iets voor jou, maar wil je wel op een andere manier bijdragen aan de Wielewaal? Denk aan snoeien, tuinen gereed maken, kruidentuin onderhouden, paden maaien. Neem ook dan contact op met wielewaal@fo.nl. Iedere donderdag ben je welkom en de eerstvolgende vrijwilligersdag in het weekend is op 11 maart: NL Doet.



Meer over Schooltuin de Wielewaal is te lezen op

