Lorenzo Burnet naar NEC

Lorenzo Burnet is een van de nieuwe aanwinsten van NEC. De 25-jarige verdediger vertrok afgelopen zomer nog bij FC Groningen om een nieuw avontuur aan te gaan in Slowakije.

Nijmegen - Zijn transfer werd echter niet waarop hij had gehoopt. De Amsterdammer hoopt zich de komende zes maanden opnieuw te kunnen bewijzen in de Eredivisie.

''Het is leuk om weer in Nederland te zijn en in de Eredivisie te spelen'', laat Burnet weten. "De Slowaakse competitie is heel fysiek en het vraagt veel loopvermogen. Dat is een heel ander soort voetbal dan hier. Wanneer je het fysiek aankan dan komen je voetballende kwaliteiten daar te pas. Dat was de bedoeling, het is helaas anders gelopen. Daar krijg je mee te maken in het voetbal.''

Op de bank

Spijt heeft de verdediger niet van keuze om naar Slowakije te gaan. ''Het was mijn eigen keuze. Het blijft een ervaring en die neem je mee in je verdere carrière. Ik heb geleerd dat fysiek een belangrijk onderdeel in het voetbal is. Daar was ik eerst geen voorstander van. Ik dacht altijd aan de voetballende manier. Op hoger niveau moet je echter beide hebben.''

De verdediger legt uit dat het steeds minder werd bij zijn ploeg in het voormalige Oostblok.

''In het begin speelde ik wel en op een gegeven moment kom je dan op de bank terecht. Dan ga je gesprekken aan en komt er boven tafel dat je weinig minuten gaat maken. Toen ben ik gaan kijken aan wie ik verhuurd kon worden om meer te kunnen spelen. In het voetbal kan het heel goed gaan of heel slecht gaan.''

De Amsterdammer is er van overtuigd dat hij van meerwaarde kan zijn bij NEC.

''Ik heb vijf jaar Eredivisie gespeeld, dan heb je toch een stukje ervaring. We hebben een aantal jonge jongens in het team. Ik wil mijn bijdrage leveren en mijn best doen voor NEC. Ik hou van mee opkomen, verdedigend kan het altijd beter. Het is een heel open groep en hebben me goed opgevangen. Daar ben ik heel blij om. Ik moet wel extra trainen om weer op niveau te komen. Iedere kans die ik krijg pak ik aan, of het nu alleen trainen is of met de groep.''

''Mijn doel is het om met NEC in de Eredivisie te blijven en persoonlijk wil ik mezelf en mensen om mij heen laten zien dat ik toch kan voetballen. Nu wordt er voor mij gevoel gezegd: je bent naar Slowakije gegaan en het is niet gelukt. Ik wil hier laten zien dat het wel kan. Ik ging daar naartoe met een bepaald doel en moet nu nieuwe doelen stellen.

Wedstrijdritme opdoen, veel spelen en mezelf laten zien. Laten zien dat ik kan slagen'', besluit Burnet.