Alle poep verzamelen

NIJMEGEN - De stichting Vierdaagsefeesten wil bij wijze van proef naast urine dit jaar ook ontlasting van feestvierders gaan opvangen. Hier wordt dan vervolgens compost van gemaakt.



Het idee is niet alleen duurzaam, maar is ook beter voor de vaak wachtende dames, waarvoor nu nog te weinig toiletten zijn. "De toiletwagens moeten allemaal aangesloten worden op het riool", vertelt Teddy Vrijmoet, directeur van de stichting Vierdaagsefeesten. "Maar dat riool is niet op alle plaatsen beschikbaar. Als we urine en ontlasting gaan opvangen, hoeven we de wagens niet meer op het riool aan te sluiten en kunnen we waarschijnlijk meer toiletten plaatsen in de stad."



De Vierdaagsefeesten liet begin deze week weten samen te werken met andere festivals om een 'afvalvrij festival' na te streven. Vrijmoet. "We zijn ook aan het kijken naar direct recyclebaar materiaal voor de bekers. Dat houdt in dat de feestvierder na het nuttigen van zijn biertje het plastic glas direct in een bak gooit waardoor het materiaal goed hergebruikt kan worden als grondstof voor nieuwe producten. We bekijken ook hoe we etensresten kunnen verzamelen en recyclen."