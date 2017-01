Floorballsters naar WK kwalificatie

"Een combinatie tussen zaalhockey en ijshockey", zo omschrijven de drie speelsters van het Nationaal Damesteam Floorball de sport die zij zo fanatiek beoefenen, maar die nog lang niet bij iedereen bekend is. "Daar moet verandering in komen, want het is gewoon een ontzettend gave sport." En helemaal nu maar liefst negen Nijmeegse speelsters zijn geselecteerd voor het Nationale Damesteam, wordt het daar hoog tijd voor.

Nijmegen - "Ontzettend tof dat we met zo'n grote groep uit Nijmegen zijn geselecteerd en begin februari naar Italië afreizen voor het WK kwalificatietoernooi", vindt Ellen van den Hoven die zichzelf als de 'veteraan' van het drietal omschrijft, omdat zij al meerdere keren aan kwalificatietoernooien heeft deelgenomen en zelfs al twee keer op het WK heeft gestaan. "Deze sport is voor mij inmiddels een verslaving geworden, zo leuk vind ik het. Ik hoop dat steeds meer mensen deze passie gaan delen en de sport zelf ook leren kennen."

Hetzelfde geldt voor 'debutanten' Janiek Rikkert en Esmee van Mierlo die voor het eerst aan het kwalificatietoernooi deel gaan nemen. Esmee: "Toen ik in Nijmegen ging studeren, heb ik de sport pas leren kennen. Echt ontzettend leuk om te doen, floorball, vooral door de snelheid van het spel en het feit dat vrijwel alles mag; de spelregels komen grotendeels overeen met die van ijshockey, dus het kan er best pittig aan toe gaan. Bovendien kan in twee seconden het hele spel veranderen. Het ene moment ben je nog bezig met aanvallen terwijl je het volgende vol in de verdediging moet." Janiek vult aan: "Dat maakt je als speler juist zo fanatiek; het spel staat bijna nooit stil en is ontzettend dynamisch. En mede daardoor zo intensief, vandaar dat er tijdens de wedstrijden ook regelmatig wordt gewisseld." Dat verklaart meteen de selectie van twintig dames uit het hele land - waaronder dus negen uit Nijmegen - terwijl er maar zes tegelijk in het veld staan.

Begin februari vertrekt het hele team richting Italië waar van 1 tot en met 5 februari het kwalificatietoernooi plaatsvindt. Ellen: "Het wordt spannend, want we zitten in een zeer sterke pool met Zwitserland, Duitsland, Estland en Oostenrijk. Als we ons weten te plaatsen voor het WK, mogen we ontzettend trots op onszelf zijn, maar ik heb goede hoop."

Niet alleen de pool is overigens uitdagend, ook de kosten die aan de deelname verbonden zijn, zijn pittig. Esmee: "In principe betalen we alles zelf, maar om een deel van de kosten te kunnen dekken - reis en verblijf - zijn we een crowdfundactie gestart in de hoop dat zoveel mogelijk mensen onze droom van deelname aan het WK willen steunen."



Wil jij deze droom ook steunen? Doneren kan tot het eind van de maand via www.wijzijnsport.nl (keuze floorball).