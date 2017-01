Repair Café Nijmegen bestaat vijf jaar

Is je Senseo kapot? Moet je fiets worden gerepareerd? Of heb je wellicht last van een haperende ritssluiting? Weggooien is zonde en in de meeste gevallen ook onnodig. "Tijdens ons maandelijkse Repair Café in het Oud Burgeren Gasthuis (OBG) proberen we het allemaal te repareren", vertelt Cecile van de Pol, oprichtster van de Nijmeegse tak van het Repair Café. "En dat inmiddels al weer vijf jaar."

Nijmegen - Vandaar dat het Repair Café van deze maand, dat aanstaande zaterdag plaatsvindt, ook een ietwat feestelijk tintje heeft. "We starten dit keer met een korte receptie waarbij wethouder Frings een woordje zal spreken en de aanwezigen meteen kennis kunnen maken met onze nieuwe coördinator, Walter van der Cruijsen, die mijn taken grotendeels over gaat nemen." Na afloop van deze receptie gaat het Repair Café gewoon weer van start zoals men maandelijks gewend is.

Vele vrijwilligers zitten die dag weer vol enthousiasme klaar om alles te repareren waar mensen maar mee aan komen zetten. "Elke keer is het weer een verrassing wat de dag je brengt", vertelt Frits Diersmann die vrijwel vanaf de start van het Nijmeegse Repair Café als reparatievrijwilliger actief is. "Maar dat is nu juist het leuke en meteen de uitdaging: je wilt gewoon dat een reparatie lukt. En daarnaast is het ook nog eens ontzettend gezellig, met alle vrijwilligers onder elkaar, maar ook met de mensen die hun spullen komen laten repareren." Of, liever gezegd, mensen die met kapotte spullen naar het Repair Café komen. "De bedoeling is namelijk officieel dat ze zelf de reparatie uitvoeren en dat wij er zijn om ze te helpen en te adviseren. Maar we doen natuurlijk wat we kunnen."

Cecile: "Mensen kunnen bij ons terecht voor reparatie aan kleding, elektrische apparaten, fietsen, meubels, speelgoed etcetera. Zonde om iets weg te gooien immers wat nog te repareren is. Zo ben je meteen duurzaam bezig." En dat tegen slechts een vrijwillige bijdrage en eventueel de kosten van een te vervangen onderdeeltje. "Op die manier weten we elke maand toch weer zo'n vijftig reparaties uit te voeren. Geweldig!"