Digitaal vaardig

Komende week start in Nijmegen de cursus Digisterker, om mensen digitaal beter te maken. Burgemeester Bruls juicht het initiatief toe en legt uit waarom.

Wat is Digisterker?

De naam zegt het eigenlijk al, een cursus om mensen meer vertrouwd te maken met de digitale wereld. Steeds meer handelingen die instanties, ook wij als gemeente, vragen, zijn digitaal. Denk aan het doorgeven van een verhuizing, het aanvragen van huurtoeslag en ga zo maar door. Om mensen te ondersteunen, is de cursus Digisterker, gegeven door de bibliotheek, nu gestart.

Is dat eigenlijk nodig?

Het is misschien niet zo bekend, maar in Nederland zijn er nog rond de miljoen mensen die we als digibeet kunnen beschouwen. Zij kunnen niet goed omgaan met zaken als internet en maken daar ook niet of nauwelijks gebruik van. Een enorm aantal eigenlijk nog. Graag willen we daar wat aan doen. En dat is zeker nodig, want we gaan steeds meer digitaal werken, ook in onze directe diensten naar de Nijmegenaren toe. En als wij als gemeente denken dat het makkelijk is om zaken digitaal te regelen, is het wel zo goed wanneer mensen ook de kunde hebben of ontwikkelen om hier ook echt gebruik van te maken.

Hoe ziet de cursus eruit?

Er wordt gewerkt in kleine groepjes die kennismaken met de digitale overheid. Hoewel Digisterker een landelijk initiatief is, vind ik het heel goed dat in Nijmegen geoefend wordt met Nijmeegse zaken. Zo krijgen mensen les in de Digitale Balie die op de gemeentelijke website te vinden is. Ze kunnen bijvoorbeeld in een testomgeving digitaal proberen een afspraak te maken of een parkeervergunning aan te vragen. Zo wordt het herkenbaar en is het ook nog eens leuk om te doen.

Is er veel belangstelling voor de cursus?

Ik hoor dat de eerste twee cursussen al volgeboekt zijn. En hopelijk zullen de mensen die nu beginnen en na een tijdje hun certificaat halen, hun positieve ervaringen delen met anderen. De wereld wordt, of we dat nu leuk vinden of niet, steeds digitaler. Alhoewel natuurlijk het directe contact tussen mensen het allerbelangrijkste blijft, hebben we daar mee te maken. Meer info: www.digisterker.nl