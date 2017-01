Beers & Bites beloond

Nijmegen - Danny en Nicole van der Pluijm, de trotse eigenaren van Beers & Bites, mochten afgelopen week tot hun grote verrassing een drietal prijzen in ontvangst nemen. Het café aan de Nijmeegse Priemstraat is door Heineken Nederland onderscheiden met Het Bronzen Fust, waarmee ze zichzelf een van de beste horecazaken van Nederland mogen noemen. Daarnaast kregen ze ook de Gouden Tapknop voor beste horecazaak van de regio en de Gouden Spatel voor beste café van de regio. Danny: "We zijn trots op ons team, met z'n allen hebben we namelijk deze prestatie neergezet. Een goede horecabeleving begint immers bij goed gastheerschap en daar trainen wij onze barkeepers dan ook goed op. Net als op het tappen van bier natuurlijk. Als een biertje niet goed getapt is, wordt het hier niet geserveerd." En dat goed tappen is slechts een kleine moeite als je het Danny vraagt. "Het kost je net zoveel tijd als het tappen van een slecht biertje, je moet er alleen even je aandacht bij houden en zorgen dat je weet wat je doet. Maar daar zijn al onze barkeepers op getraind en dat dat wordt gewaardeerd met deze drie prijzen is daar alleen maar een extra - en super mooie - bevestiging van. (Fotografie: Maaike van Helmond)