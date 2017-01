Weer meer bezoekers voor de Stevenskerk

Met in totaal ruim 136.000 bezoekers in 2016 – 8.000 meer dan het jaar daarvoor – zet de groeiende belangstelling voor de Stevenskerk zich voort.

Het totale aantal bezoekers kan in twee groepen worden verdeeld: Individuele bezoekers en toeristen en daarnaast de bezoekers van concerten, evenementen en kerkdiensten. Eén van de grote publiekstrekkers was het oer-Nijmeegse ‘Soet & Hertig, dat op een zondagmiddag in december ruim 1500 belangstellenden trok.Deze grote aantallen bereikte de Stevenskerk in negen maanden tijd; de kerk is namelijk in de winter drie maanden gesloten voor publiek. De Stichting Stevenskerk is verheugd over de stijging van het aantal bezoekers. De Stichting wordt grotendeels bemenst door vrijwilligers en ontvangt jaarlijks een bescheiden bijdrage van de Rijksoverheid, uitsluitend bestemd voor onderhoud. De Stichting ontvangt verder inkomsten uit verhuur en van donateurs, zoals de Vrienden van de Stevenskerk en Steveniers.