Alex wil bewaking voor haar fiets

Alex Trienekens (20) baalt. Binnen twee maanden zijn er bij het Centraal Station Nijmegen al twee fietsen van haar gestolen of meegenomen door de Algemene Fiets Afhandel Centrale (AFAC). Haar oplossing: "Het zou zo fijn zijn als er bij het station een gratis en bewaakte fietsstalling komt."

Nijmegen - De 20-jarige Nijmeegse studeert in Utrecht. Geld om op kamers te gaan heeft ze niet en dus reist ze iedere werkdag op en neer naar Utrecht. Haar fiets stalt ze bij het Centraal Station in Nijmegen. Al twee keer kwam ze er s' avonds achter dat haar fiets weg was. "Eén keer stond de fiets niet precies in de stalling", weet ze zich nog te herinneren. "Achteraf bleek dat mijn fiets misschien wel is meegenomen door de AFAC. Op dat moment had ik geen tijd om dat allemaal uit te zoeken, ik moest meteen een nieuwe fiets gaan kopen in verband met mijn werk en studie."

Alex stalde haar fiets die keer buiten de rekken bij de stalling aan de Tunnelweg. "Als ik mijn trein moet halen, en de stalling staat vol, wat moet ik dan?" De tweede keer, eind december, plaatste de studente haar fiets wel netjes in het rek. Zij deed dit bij de fietsenstalling bij de Tunnelweg. "Tevergeefs want toen ik terug kwam uit Utrecht was de fiets weer gestolen". Alex snapt niet dat er in Nijmegen, 'Fietsstad van het jaar 2016'', geen gratis en bewaakte fietsstalling is bij het station. "Als de stalling bij Doornroosje echt bewaakt zou zijn, zou ik mijn fiets altijd daar neer zetten. Maar je kan daar zo in en uit lopen."

De studente vindt ook het fietsbeleid van de gemeente Nijmegen maar niets. "Als je fiets buiten het rek staat, wordt deze weggehaald. Ik vind dat er beter moet worden gekeken naar of de fiets wel echt in de weg staat. In Utrecht staan ook overal fietsen, en niemand heeft daar last van. Als er hier een fiets even buiten het rek staat, en die staat er omdat er gewoon geen plek meer is, dan haalt de AFAC deze al weg. Ik denk dan: 'stel je niet zo aan'."

Volgens de gemeente is het niet mogelijk een gratis bewaakte fietsenstalling bij het station aan te bieden. "Er is namelijk al een betaalde bewaakte fietsenstalling en bij het gratis aanbieden zou er sprake zijn van oneerlijke concurrentie", aldus een woordvoerder. "Ons beeld is trouwens dat er beneden in de openlucht stalling meestal nog voldoende plek is om de fiets in een rek te kunnen stallen. Op het bovenste dek is het vaak wel erg druk. Aan de centrumzijde van het station zou er nu voldoende stallingsmogelijkheid voor fietsen moeten zijn."



