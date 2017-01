Stevensloop is op zoek naar muzikanten

Stichting Zevenheuvelenloop is op zoek naar muzikanten die willen optreden tijdens de Stevensloop op zondag 19 maart.

Nijmegen - Aan het parcours van de 5 kilometer, 10 kilometer en halve marathon wordt op verschillende plaatsen live muziek ten gehore gebracht. Deze muziek zorgt voor de bijzondere sfeer en een mooi hardloopfeest bij de Nijmeegse stadsloop.

Op het parcours komen de deelnemers onder andere op de Oversteek, het nieuwe stadseiland en in de Nijmeegse binnenstad bands en andere muzikanten tegen. Bands en andere muzikanten die graag een bijdrage willen leveren met hun muziek, kunnen dit kenbaar maken bij Stichting Zevenheuvelenloop (info@stevensloop.nl). Er is vooral behoefte aan muzikanten die zonder versterkt geluid op kunnen treden, zoals blaaskapellen en dweilorkesten.

Het parcours van de 10 kilometer en de halve marathon zijn voor de derde editie geheel vernieuwd. Na de start bij het Kronenburgerpark betreden de hardlopers via de Oversteek en de nieuwe Zaligebrug het stadseiland Veur Lent. De 10 kilometer-lopers keren via de Lentloper en de Waalbrug terug naar het Nijmeegse centrum. De deelnemers aan de halve marathon gaan via de Drempel de uiterwaarden van de gemeente Lingewaard in.

De halve marathon geldt op zondag 19 maart als Nederlands kampioenschap.