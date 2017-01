marikenloop at the park

NIJMEGEN – De Marikenloop die plaatsvindt op zondag 21 mei is dit jaar sterk vernieuwd. Het loopevenement voor vrouwen bestaat vijftien jaar en is verplaatst naar park Brakkenstein in Nijmegen.

Hiermee krijgt het jarige evenement de naam Marikenloop at the park. In het park kunnen deelneemsters bovendien nieuwe sporten uitproberen. Het gaat om bootcamp, boksen, jumping fitness, paaldansen en yoga. Als voorbereiding op de Marikenloop verzorgt City Bootcamp bovendien een 8-wekenlang trainingsprogramma. De focus van de trainingen ligt op hardlopen gecombineerd met bootcamp. Hiermee komen deelneemsters goed voorbereid aan de start. De kick-off van de Mariken Bootcamp vindt plaats op zaterdag 25 maart. Aanmelden voor de trainingen kan via info@citybootcamp.nl. Naast de uitbereiding van het festivalterrein is ook een nieuwe afstand toegevoegd aan de jubileumeditie. Deelneemsters kunnen naast de bekende 5 en 10 kilometer ook deelnemen aan een 7,5 kilometer. Inschrijven voor de Marikenloop kan via www.marikenloop.nl.