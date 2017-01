Leren in het LandgoedLAB

NIJMEGEN - Onder toeziend oog van vele aanwezigen en met geheven glazen champagne werd er donderdag geproost op de officiële opening van het LandgoedLAB van het Nijmeegse Kandinsky College. Een bijzondere locatie op het terrein van landgoed Grootstal, vlakbij het schoolgebouw dus, waar leerlingen van het Kandinsky College een deel van hun lesprogramma gepresenteerd kunnen krijgen. Een prachtige multifunctionele ruimte, ontstaan uit een unieke samenwerking tussen Kien van Hövell tot Westerflier, van Landgoed Grootstal en het Kandinsky College. Een samenwerking waarbij duurzaamheid, innovatie, het unieke ontwerp en de waarden die we delen een belangrijke rol spelen. Met als resultaat een bijzondere en uitdagende onderwijsomgeving waarin leerlingen zich volgens de betrokkenen optimaal kunnen ontwikkelen en uit kunnen groeien tot wereldburgers. Inmiddels hebben de eerste leerlingen het gebouw al in gebruik genomen. Bedoeling is dat in de toekomst nog vele leerlingen hen zullen volgen. (Fotografie: Maaike van Helmond)