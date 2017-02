Máxima bezoekt Windpark

NIJMEGEN - Koningin Máxima heeft dinsdag een werkbezoek gebracht aan het Windpark Nijmegen-Betuwe in Nijmegen.

Het windpark is een burgerinitiatief. Het windpark is eigendom van inwoners uit de regio, die zich hebben verenigd in de coöperatie WindpowerNijmegen. De 1013 leden hebben, door het kopen van windaandelen, samen 2 miljoen bij elkaar gebracht voor de realisatie van het park. De vier windmolens leveren samen duurzame energie op voor zo'n 7100 huishoudens.



Tijdens haar bezoek sprak Koningin Máxima met de initiatiefnemers, vertegenwoordigers van de coöperatie Windpower Nijmegen en de Gelderse Natuur en Milieufederatie, lokale bestuurders, investeerders en omwonenden. Daarnaast kreeg Koningin Máxima in de windturbine uitleg over de techniek en 'beklom' zij de turbine met een virtual reality-bril.