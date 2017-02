Lezing De oorlog door kinderogen

De Tweede Wereldoorlog maakte vele slachtoffers in Nijmegen, waardoor vele kinderen wees werden. Sommigen zijn naast hun ouders ook al hun broertjes en zusjes kwijtgeraakt. Deze aangrijpende verhalen komen tot leven in een speciale lezing over oorlogswezen.

Nijmegen-De expositie De oorlog door kinderogen in het Van 't Lindenhoutmuseum laat zien hoe weeskinderen van Kamp Westerbork en Weesinrichting Neerbosch de oorlog beleefden. Op zondag 5 februari vertelt Bart Janssen over het leven van de Nijmeegse oorlogswezen. Als schrijver van het boek De pijn die blijft verzamelt hij indrukwekkende verhalen van overlevenden en nabestaanden.

"Veel overlevenden willen er niet over praten, omdat het te pijnlijk is", vertelt conservator van het museum Anne-Marie Jansen. In 1867 betrekken de eerste jonge bewoners het wezendorp dat in Neerbosch is gesticht. Tegenwoordig is de oude kapel omgebouwd tot een museum dat meer dan 150 jaar jeugdzorg in beeld brengt. "Men heeft het recht om hier hun dossiers in te zien en soms stellen oud-bewoners van de wezeninrichting hun bezoek wel vijf keer uit."

Voor de wezen was het ook na de oorlog niet altijd een fijn vooruitzicht, vertelt Bart Janssen. "Een wees werd opgevangen door een pater met de mededeling 'maar ik heb wel hele lieve andere ouders voor je gevonden'. Het getuigt misschien niet van veel medeleven, maar zo ging dat in die tijd. Een andere jongen kwam terecht bij een gezin met een te kleine woning. Alle stoelen aan de eettafel waren bezet, waardoor hij elke dag staand moest eten."

Verbazing

Om de verhalen te verzamelen spreekt Bart Janssen veel overlevenden. "De verbazing is groot als zij erachter komen dat een jeugdvriend of –vriendin nog leeft. Zo hebben twee wezen elkaar na zestig jaar weer kunnen zien, omdat één van hen na de oorlog naar Aruba is verhuisd."

Het is goed om deze verhalen correct vast te leggen, want het maakt veel duidelijk voor het nageslacht, aldus Bart Janssen. "Eén overlevende was zijn hele leven in de veronderstelling dat zijn vader in een concentratiekamp was omgebracht. Het blijkt dat zijn vader is omgekomen in een schuilkelder aan de Ganzenheuvel. Zijn graf vond ik namelijk op de begraafplaats aan de Graafseweg."

In de lezing krijgen de verhalen een gezicht dankzij vele foto's. "Deze komen uit particulier bezit en het Regionaal Archief. De personen komen zo als het ware weer tot leven en in de foto's is ook het Nijmegen van toen te zien."

De lezing begint om 15.00 in het Van 't Lindenhoutmuseum op het terrein van Kinderdorp Neerbosch aan de Scherpenkampweg 58.

Meer info: vantlindenhoutmuseum.nl