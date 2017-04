Op het lijf geschreven

Soms krijg ik verrassende verzoekjes om iets speciaals te maken: het ontwerpen van een geboortekaartje, vertalen van een opera-fragment, toespraak schrijven voor een jubilaris of feesttekst op een gelegenheidslied. Alles in het gewenste Nimweegs.

Ook mijn tekenvaardigheden zijn niet onopgemerkt gebleven. Toch was ik aangenaam verrast toen een gezellige Nimweegse mij benaderde voor het ontwerpen van een tattoo. "Of durf je da nie aon?" Ze legde helder uit, waarom ze die tattoo wilde laten zetten.



"Ik hou fan Nimwege. Da wil ik laote sien. Muir ik wil gin alledaogs prentje. Het mot duidelijk maoke, da'k 'n band heb met de stad. Feural de ouwe stad, die d'r nie meer is." Enthousiast noemde ze de bekende plekken. "De Waolkaoi met de ouwe schuite. Duir het mien femielje gewerkt en gefuire. Onder de Stefestoren bin ik groot gewurde. Hebbe we gespeuld toen alles al weer folgebouwd was."



Het bombardement had de stad zo'n ander gezicht heeft gegeven. "Da hoeft feur mien ech nie afgebroke te wurde. Duir woont nou weer femielje fan mien. Die mot jij oek kenne." En als herinneringen elkaar ontmoeten, verdwijnt de afstand. "Dus je wil da feur mien maoke? Ech wuir? Duir maok je mien ech gelukkig mee."



Nog net geen traan, maar wel eerlijke emotie. Ik beloofde iets moois voor haar te ontwerpen. Hoewel ze niet aandrong op spoed, belde ik haar een week later de schets te komen keuren. We waren beiden gespannen.



Als basis had ik het wapen van Nijmegen gekozen. Het formaat zou haar rug vorstelijk kunnen bedekken. Bij haar eerste oogopslag zag ik al, dat dit totaal niet de bedoeling was. Bovendien wilde ze het op haar kuit laten zetten. We konden erom lachen. De opdracht was eenvoudiger: Stevenstoren, woonboot en Waalbrug. Omdat een pen geduldig uitvoert, huppelde ze een week later met het nieuwe ontwerp de deur uit.



Een tijdje later belde ze me op met een smekend stemmetje. "Hè je nou tied? Kom dan geliek. Ik lig ien de tattoosjop. 't Wurt mooi. Muir ik mis je handtekening. Sie je so."