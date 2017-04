Column Sanne Leferink: Op de vlucht voor carnaval

Studeren, shoppen en stappen. Hoe beleven Nijmeegse jongeren hun stad? De Nijmeegse studente Sanne Leferink (19) vindt wekelijks antwoorden.

Hossende mensen, loeiharde muziek en het kind in je naar boven halen. Voor het vieren van carnaval moet je zogezegd in de wieg zijn gelegd.

Bij ons thuis werd het feest nooit zo uitbundig gevierd. Ik nam slechts deel aan het verplichte verkleedpartijtje op de basisschool. Mijn moeder maakte mijn kostuums, die vaak een stuk origineler waren dan die van de gemiddelde cowboy of prinses. Zo ging ik onder andere verkleed als vleermuis en als Kabouter Plop. Trots liet ik de klas mijn mooie outfit zien. Daarna was de pret voor mij wel over.

Van het dansen van de polonaise kon ik beslist niet genieten. Er werd gesprongen en geduwd. Resultaat: het kostuum waar ik zo trots op was, lag aan flarden.

Het moet een traumatische ervaring zijn geweest, want vanaf dat moment heb ik geen carnaval meer gevierd. Ook dit jaar deed ik alles om het feest te vermijden. Verzoeken om mee te gaan naar Maastricht of Groesbeek, wees ik resoluut af.

Met veel moeite wist ik een groepje mensen op te trommelen, om in een veilig deel van Nijmegen een ander feestje te gaan vieren. Daarmee slaagde ik erin het feest voor 24 uur te ontlopen. Vlak daarna ging het mis.

Tijdens een wandeling door het centrum van Nijmegen werd ik opgeschrikt door een naderende optocht. Uit pure paniek vluchtte ik de dichtstbijzijnde winkel in. Daar keek ik vanuit een raam op de eerste verdieping toe hoe de straten werden bevuild met serpentine en plastic.

Ik voelde me als een kat in een boom. Opgejaagd door de blaffende hond, die me beneden stond op te wachten. Vol afschuw keek ik op het geheel neer.

De feestgangers stuiterden bijna van de wagens af en het publiek keek vol vreugde toe. Je kunt het je zo gek niet bedenken of het kwam voorbij. Van hippiebusjes tot statements over president Trump. Ik moest het ze wel nageven. Van die wagens hadden ze echt werk gemaakt.

Aan de stoet leek ondertussen maar geen einde te komen. Ik kon natuurlijk niet voor eeuwig in die boom blijven zitten. Uiteindelijk gaf ik dan ook toe, dat ik de strijd verloren had. Met tegenzin worstelde ik mezelf door de menigte.

Aan carnaval, was niet te ontsnappen.