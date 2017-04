'We gaan weer naar buiten'

Nederland is vandaag in de ban van de de Tweede Kamerverkiezingen. Burgemeester Bruls keek daar vorige week al naar vooruit. Nu blikt hij verder naar wat er de rest van het jaar nog in Nijmegen te gebeuren staat.

Mooi weer om te gaan stemmen?

Ja, dat helpt mooi bij mijn oproep van vorige week om vooral te gaan stemmen. Mooi weer bevordert altijd de opkomst, dus ik zou zeggen: laat u niet tegenhouden en ga vooral! Het is belangrijk genoeg, dat heb ik vorige week al toegelicht.

En dat mooie weer doet u nu ook vooruitkijken?

Ja, inderdaad. Hopelijk houden we het nog een paar dagen vast, want aankomend weekend gaat het buitenseizoen qua evenementen weer van start. De Stevensloop vindt dan plaats in hartje stad. Een mooi evenement, dat in korte tijd zijn bestaansrecht wel bewezen heeft. Dat blijkt wel uit het feit dat nu al, bij de derde editie, het Nederlands Kampioenschap halve marathon onderdeel is geworden. Dat betekent nog meer deelnemers, meer uitstraling en hopelijk ook meer bezoek aan Nijmegen.

Nijmegen loopstad dus?

Ja, maar er is meer dan dat. Natuurlijk volgen later in het jaar nog de Marikenloop, de Vierdaagse afstandsmarsen en de Zevenheuvelenloop. Maar ik zou Nijmegen liever evenementenstad noemen. Het aantal buitenevenementen met landelijke uitstraling is ook dit jaar weer groot. Er zullen dit jaar weer veel mensen uit binnen- en buitenland kennismaken met Nijmegen.

Kunt u wat voorbeelden noemen?

Denk alleen al aan de concerten die komende zomer gaan plaatsvinden op de Goffert. Topacts als Robbie Williams en Guns and Roses treden hierop. Dat wordt ongetwijfeld een drukte van belang. Maar daarnaast zijn er nog talloze andere geweldige dagen. Denk aan het Gebroeders van Limburgfestival, de Vierdaagsefeesten die gelijk met de marsen plaatsvinden, de Dag van het Levenslied, de Music Meeting en ga zo maar door.

Genoeg te doen dus in 2017?

Ja nou en of. En langzamerhand zien we dat het zijn vruchten af begint te werpen dat er in Nijmegen zoveel te doen is. We zijn de laatste weken in de landelijk bekende bladen ANWB-kampioen en de Libelle beschreven als de "place to be". Hotspot van het oosten werd Nijmegen zelfs genoemd. Wat willen we nog meer? De kwalitatief goede evenementen gecombineerd met het mooie aanbod in de stad zijn de beste reclame-uitingen die we hebben. We gaan weer een dynamisch buitenseizoen tegemoet!