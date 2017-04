Column Sanne Leferink: Verkiezingsstrijd

Studeren, shoppen en stappen. Hoe beleven Nijmeegse jongeren hun stad? De Nijmeegse studente Sanne Leferink (19) vindt wekelijks antwoorden.

"Weet jij al op wie je gaat stemmen?" Een jongen in een wit met groene blouse komt op me afgestormd. Hij maakt reclame voor de Partij voor de Dieren. Door middel van een foldertje, hoopt hij mij te overtuigen om ook op de partij te gaan stemmen. Beleefd sla ik het foldertje en zijn verkooppraatje af. Die reclame, dat hoeft voor mij niet zo. Ik ga liever zelf op onderzoek uit. Op zoek naar de partij, die het best aansluit bij mijn idealen. En dat onderzoek is nodig, nu ik voor het eerst in mijn leven écht mag gaan stemmen. Een teken van volwassenheid, maar daarmee ook een hele verantwoordelijkheid. Immers, als je dan eindelijk mag stemmen wil je natuurlijk wel een weloverwogen keuze maken! Hoewel ik zelf goed weet wat ik belangrijk vind, kan ik me voorstellen dat de verkiezingsstrijd mensen flink doet wankelen.

Zo heeft de politiek allerlei manieren gevonden om ons als kiezers te overtuigen. Bijvoorbeeld door middel van doeltreffende verkiezingsspotjes, waar regelmatig de spot mee wordt gedreven. Verder zijn er natuurlijk ook debatten. Die kijkcijferkanonnen, waarin men zich van hun beste kant probeert te laten zien.

Voor mijn gevoel slaagt niemand er in om zich bij die debatten echt te profileren. Het is meer een kwestie van redden wat er te redden valt. De altijd zo zelfverzekerde lijsttrekkers beginnen plots te stotteren en weten van schrik niet meer hoe zij op de vragen van hun collega's moeten antwoorden. Niet zo gunstig, met meer dan een miljoen potentiële kiezers voor de buis.

Ach, gelukkig zijn daar altijd nog die vele talkshows en is er zelfs de mogelijkheid om het nieuws te presenteren. Een baan als nieuwslezer lijkt sommige politici beter te schikken dan een baan als lijsttrekker. Zo'n talkshow is een ietwat informelere manier om het partijprogramma te presenteren. Toch blijkt het ook daar niet makkelijk om jezelf als lijsttrekker en partij in een positief daglicht te zetten. Heb je geen last van vervelende collega's die je mooie torenkamertje willen inpikken, dan wel van een groep boze Groningers. Of erger nog, een tafel vol critici die jou met de staart tussen de benen de studio doet verlaten.

Misschien dan toch maar reclame maken middels het geschreven woord? Een poster die heel Nederland oproept om normaal te doen of een flyer die binnen de kortste keren in de prullenbak beland. Weet ik al op wie ik ga stemmen? Ja, maar niet dankzij de tevergeefse pogingen om mij als kiezer te overtuigen.

