Knip muir deur

"Mooi hè, die Waolkaoi!" zei een dame naast mij op de Snelbinder. Ik had haar niet opgemerkt. "Muir wa hè je d'r aon as je je eige nie lekker fuult."

Ik was zo verdiept in het maken van een avondfoto, dat ik geen antwoord wist. "Ik wil je nie store heur. Knip muir fijn deur." Een kleinzoon had een prachtige foto van de stad gemaakt. "Da ken ik oek," denk ik dan vaak of eigenlijk, dat zou ik ook willen kunnen. Even proberen dus met mijn telefoon.

"Hier fiend ik rust." Ze zag er niet nerveus uit. "D'r mot feulste feul tegesweurdig. Da griept mien nuir de keel." Ik keek naar het snel stromende water. Ze zag het. "Ik spring d'r nie ien," lachte ze zelfs. "Wit je wel hoe koud de Waol nou is? Nee, dan boekte ik erst een reisje nuir 'n werm land." Ze legde een hand op mijn arm. "Of sou jij hier nou een sprongetje wille waoge?"

Een antwoord hoefde ik niet te geven, omdat er juiste een trein voorbij reed richting Arnhem.

"Bin ik wir te laot!" Ze keek de trein na. "D'r komme d'r nog genoeg fanaofond." Ik twijfelde of ik in moest gaan op wat ze gezegd had. De elementen voor iets triests waren duidelijk aanwezig. Ze zag het aan mij.

"Ik stao hier faok 's aofons as 't stil is," bekende ze. "Dan nim ik hier mien dag deur. Komme alle frustraosies nuir bofe. Ik staoi ien een winkel. Best leuk werk. Muir de minse maoke 't lastig. Se kenne dinge nie fiende, klaoge en hebbe altied haost." Die druk had haar gezicht niet aangetast.

"Thuus git da nog een tied deur als mien man binnekumt. Wa doe je dan as frouw?" Ze pauzeerde theatraal. "Luustere. Da houdt de sfeer ofereind. Nie dan? Hier blaos ik stoom af. Hè je da nie geheurd?" Er was mij niets opgevallen. "Dan schreeuw ik alle frustraosies d'r uut." Ze zei het met overtuiging. "Lach d'r muir gerust um. Het helpt."

Er naderde een trein. Toen die achter ons langsreed, vloekte ze keihard. "So, da bin ik nou kwiet. Nog twee treine en ik fuul mien wir top. Het gin mins last fan toch?"

De foto lukte niet, maar ik had geen trein nodig met zo'n artistieke kleinzoon.

Naschrift redactie: De foto is op de pagina hiernaast te zien.