"Ken ik u wa fraoge?" probeerde een wat verlegen dame, die al een tijdje stond te kijken naar één van de wekelijkse opnames voor de eindejaarsshow "Mariken van NUmeghen". We wilden juist weggaan. "Ik heurde da de tante fan Mariken d'r eige fan kant het gemaokt, umda se de ferkeerde man had gekose. "Ik sag jullie bij die ferkiesingsburde en toen schoot mien wa te binne. Wat ik oek wel kon gebruke."

Mariken had daar voor het filmpje rondgelopen met een grote bijl en een mes. Ze zag mijn bezorgde blik. "Nee, niet die scherpe, gefuirleke dinger," voegde ze snel eraan toe. "Ik sit met wa anders ien mien maog." Ik bekeek haar buik. Verlegen lachte ze. "Mien kiepehok kumt nie mir aon de leg. En de nije haon siet 't al helemaol nie sitte. Muir meschien ken u mien hellepe."

'Het klikte geliek bij mien. Ha'k gin juire so gefuuld'

Ze wilde wel even wachten. Na een laatste controle en een nieuwe afspraak voor het volgende filmpje had ik tijd voor haar. Een zonnetje kleurde haar humeur en wakkerde moed aan.

"Ik heb 'n knappe friend gefonde, Carlos," klonk het dapper, "en ech nooit nuir gesocht. Gewoon tege sien fraoie lijf aongereje. Bij de Aldi." Ze boog naar mij toe en fluisterde bijna. "Expres! En 't was geliek raok." Haar gezicht verraadde eventjes geluk. "Het klikte geliek bij mien. Ha'k gin juire so gefuuld. En hum ha'k oek goed geraokt." Hun relatie was stormachtig gebleven.

"Ik heb 'm nog nie feurgesteld aon mien fier dochters. Nou sag ik jou bij die verkiesingsplaotjes. As ik nou fier mannefoto's heb, dan laot ik se kiese. Hebbe se ienspraok. Ik heb al een stoer plaotje fan Carlos en twee foto's fan ouwere manne. Dus nog ééntje." Ze lachte ontwapenend. " Sou ik soen ding fan jou …" Weigeren was onmogelijk.

De opname met haar telefoon was gemaakt, voor ik me waardig kon presenteren. Een bedankje met een zoen. "Je hoeft ech niet bang te sien, da ze jou sulle kiese, heur." Ze huppelde weg naar Carlos. Ik wist dat ze gelijk had.