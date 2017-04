ik bin belaoserd!

"Je mot 'm wel dreugfriefe," klonk het ongevraagde advies. Een verbaasde dame bekeek mijn autowaswerk. "Da he'k jou nog nie faok sien duun. Gao je 'm ferkope?"

Nu scheen een voorjaarszonnetje en mijn vrouw hield van een schone auto. "Ik heb hum erst deur de wasstraot gehaold. Fan binne en bute en 'm kwietgeraokt feur 'n leuk prijsje."

Ik wist dat ze een klein stadswagentje bezat. "Parkere met die grotere fan mien man, fiend ik niks. Het werd tied 'n ander baosje feur hum te suke." De vraagprijs van € 1.000,- bleek goed gekozen, want gisteren stond er al een koper voor haar deur. "Met sien tweeje wuire se, dus geliek meeneme. Toen saoge se een krasje en een deukske ien de motorkap. Ik doch duir git mien fraogprijs."

't Sweet was mien sichbuur uutgebroke'

Dan had ze hem niet verkocht. "Ik kreeg geliek gepast geld; hoefde allenig de papiere te pakke. Wa denk je? Kon ik da oferschrieffurmelier nie fiende! Wel da derde deel. Met de senuwe ien de keel het hele huus drie keer deurgerend. Onfiendbuir. 't Sweet was mien sichbuir uutgebroke!" Alles had ze toch klaargelegd. "Se begrepe mien. Ik had 't geld al, dus de waoge konde se meeneme. Kon ik effe rustig suke en da papierke laoter opsture. Je raoit 't al, se sien nog gin half uur weg, fiend ik het papierke." De verwachte apotheose. "Nou kumt 't. Belle se effe laoter op, dat se met mien auto pech hebbe. Schaode aon de feurkant, deur een band die een frachwaoge had ferlore!" Zij hoefde zich geen zorg te maken, de vrachtwagenchauffeur was verzekerd. Zijn verzekering zou de schade van € 2.000,- overmaken naar haar, want het was nog steeds háár auto. "Of ik da geld dan deur wou sture nuir hullie." Ze nam een pauze om de ernst door te laten dringen. "Ik wit nie, wa'k d'r mee aon mot. De helft duirfan ofermaoke of alles?" Ze keek mij zorgelijk aan. "En nou wil je die fan jou ferkope?" Ja, ik ben belazerd.