Column Sanne Leferink: Stresskip

Studeren, shoppen en stappen. Hoe beleven Nijmeegse jongeren hun stad? De Nijmeegse studenten Sanne Leferink (20) vindt wekelijks antwoorden.

Het leven van een student gaat niet altijd over rozen. Toen ik begon met studeren, dacht ik een leven tegemoet te gaan waarin het altijd feest is. De harde realiteit is dat er ook serieus gestudeerd moet worden.

Tijdens de tentamens bijvoorbeeld. De afgelopen twee weken heb ik in isolatie doorgebracht, in de daarvoor bestemde universiteitsbibliotheek. Een plek waar alleen daglicht binnenkomt als je een plekje bij het raam weet te bemachtigen. Wie zo'n plek wil, moet zijn wekker zetten. Het kan er namelijk nogal druk zijn. Studenten die rondlopen als stresskippen, middelbare scholieren met examens en verdwaalde individuen die een boek komen lenen.

Om de drukte voor te zijn besluit ik op tijd naar de universiteit te vertrekken. In de universiteitsbibliotheek vind ik al snel de perfecte werkplek. Een tafel waar geen student te bekennen is. Vluchtig kijk ik om me heen. Niemand lijkt erop uit te zijn om mijn plekje te veroveren en dus snel ik op de tafel af. Daar neem ik uitgebreid plaats en bezet ik twee stoelen. Een voor mijzelf en een voor mijn tas. Terwijl ik rustig aan het werk ga, strompelen daar de eerste studenten binnen. Even hoop ik dat zij mij voorbij lopen, maar al snel nemen zij plaats aan de tafel.

Tot zover mijn stiltecoupé. Zoals dat met collectieve werkplekken wel vaker gaat, wekt de nabijheid van anderen soms irritaties op. Het getik van een laptop, het eten van een appel of een neus die luidruchtig wordt opgehaald. Ik stoor me eraan en merk dat het me met de minuut meer begint te irriteren. Inmiddels een uur later, is mijn 8-persoons tafel nagenoeg bezet.

Tegenover mij neemt een jongen met blond haar de laatste plek in beslag. Ik neem de jongen in me op, opzoek naar sporen van verkoudheid of andere mogelijke irritatiepunten. De schade lijkt mee te vallen. Tot hij zijn laptop met oplader tevoorschijn haalt. Het is de oplader die me doet schrikken. Snel werp ik een blik op de stopcontacten. Onze 8-persoonstafel bezit er slechts 4 en geen daarvan is in mijn gebruik.

Dat laatste stopcontact zou zomaar eens aan mijn neus voorbij kunnen gaan. Daarmee zou er een risico zijn dat ik zou moeten verplaatsen. Weg van de tafel, waar ik nota bene als eerste had plaatsgenomen. Ik twijfel geen moment en sluit mijn laptop aan op het stopcontact.

De jongen kijkt me verschrikt aan. Een mens moet nu eenmaal zijn territorium verdedigen. Zo zie je maar weer wat stress allemaal met je kan doen.