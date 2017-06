'Europa is dichterbij dan je denkt'

Deze weken is er in de Stadswinkel aan de Mariënburg een digitale mini-expositie te zien over enkele projecten in Nijmegen die mede met Europees geld gerealiseerd zijn. Burgemeester Bruls licht het belang van Europa nog eens toe.



Waarom deze expositie?

Er is zelfs nu nog veel onbekend over het belang van Europa. Er zijn veel vooroordelen en foute veronderstellingen. Met ons eigen EDIC Nijmegen (Europe Direct Information Center) doen we door middel van allerlei projecten al doorlopend veel aan voorlichting en informatie over Europa en wat het allemaal voor Nijmegenaren kan betekenen. Deze mini-expositie is daar een mooi voorbeeld van. Het geeft inzicht in enkele gerealiseerde projecten in onze stad en de bijdrage van Europa daaraan.

Waar gaat het precies om?

Nijmegen is een stad die zich voortdurend ontwikkelt. Er zijn de afgelopen tien jaar talloze projecten gerealiseerd. Iedereen die door de stad loopt kan dat ook met eigen ogen zien. Wat echter veel mensen niet weten, is hoe zulke projecten betaald worden en door wie. Deze mini-expositie laat zien dat Europa bij een aantal projecten een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Concreet gaat het om vier projecten die uitgelicht worden: de realisatie van Doornroosje, voorzieningenhart De Biezantijn in het Waterkwartier, het Rijn-Waalpad, ( dit is het snelfietspad tussen Arnhem en Nijmegen) en ParkinsonNeXt. Doel van dit laatste project is Parkinsonpatiënten de mogelijkheid te geven langer thuis te laten wonen en meer kwaliteit van leven te bieden. U ziet wel, dit zijn zeer uiteenlopende projecten, die zonder een financiële bijdrage vanuit Europa veel moelijker waren geweest om te realiseren. Het toont maar eens aan dat Europa dichterbij is en van groter belang dan menigeen denkt.

Belangrijk om te vertellen?

Vind ik wel. Het is belangrijk dat er meer uitgedragen wordt wat Europa kan betekenen. Nijmegen is en blijft wat mij betreft een Europese stad. Het is goed om te laten zien dat we mede dankzij Europa wat mooier worden en er goede dingen gerealiseerd worden. Dus het is goed, naast de info over het EDIC die altijd te vinden is in de Stadswinkel, dat deze kleine tentoonstelling er is!

De digitale minitentoonstelling is nog te zien tot 21 april in de stadswinkel, Mariënburg 30. Openingstijden van 0900-17.00 uur.