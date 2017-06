Column Sanne Leferink: Het Kronenburgerpark

Studeren, shoppen en stappen. Hoe beleven Nijmeegse jongeren hun stad? De Nijmeegse studente Sanne Leferink (20) vindt wekelijks antwoorden.

"Met dit zonnetje verbrand je nog niet hoor!" Verontwaardigd kijk ik hem aan. Ik ken mijn huid en besluit me bij voorbaat in te smeren met factor 50. De eerste zonnestralen breken door en de mensen schieten als paddenstoelen uit de grond.

Iedereen trekt erop uit om die lange wandeling te maken, een rondje te rennen of juist een terrasje te pakken. We snakken naar vitamine D. Hoewel de eerste zonnestralen een indicatie zijn voor beter weer, is het voor mij pas goed weer als ik de eerste insecten met mijn mond kan vangen. Op de fiets naar het Kronenburgerpark bijvoorbeeld! Dat is namelijk 'the place to be' voor de Nijmeegse jongeren. Het is er dan ook flink druk, als ik er op een stralende zondag zogezegd ga 'chillen' met vrienden. Het park puilt uit van de Nijmeegse studenten, die ieder zo hun eigen hobby's hebben meegebracht.

Zo zijn er skateboarders die het asfalt onveilig maken, jongleurs en zelfs koordansers. Om dan nog maar te zwijgen over de vele gitaristen, drummers en andere muzikanten. Ondanks de enorme drukte weten we met onze groep een plekje te bemachtigen. Te midden van alle bedrijvigheid stallen we onze picknickspullen uit. Dat bestaat voor de student voornamelijk uit een grote hoeveelheid bier en een kleedje om op te zitten. 100 meter verderop wordt er gezongen.

Het groepje ernaast heeft een geluidsinstallatie meegenomen. Daar knalt harde technomuziek dwars door het gezang heen. Het groepje rechts van hen vindt die techno maar niks en draait wat hedendaagse hiphop. Samen klinkt het als een zooitje ongeregeld, wat weer irritaties opwekt bij de mensen die een normaal gesprek proberen te voeren. Even vraag ik me af hoe het park er voor mijn tijd heeft uitgezien. Zou het toen ook al een broedplaats zijn geweest voor hangende Nijmeegse jeugd? Waar de ene groep geniet van muziek, speelt de andere groep liever een spelletje. Hier en daar wordt een kaartje gelegd of een balletje getrapt.

Met een ontbloot bovenlijf staan de heren zich uit te sloven voor de dames. Ik kan het bijna niet aanzien en overweeg even om hen mijn zonnebrandcrème te lenen. Een verbrand bovenlijf is immers lang zo aantrekkelijk niet. Eenmaal thuis aangekomen moet ik tot mijn grote schrik concluderen dat zelfs factor 50 geen ultieme bescherming biedt. Ook door die eerste zonnestralen, ben ik hartstikke verbrand.

