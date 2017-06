Column Sanne: Bevrijdingsdag

Studeren, shoppen en stappen. Hoe beleven Nijmeegse jongeren hun stad? De Nijmeegse studente Sanne Leferink (20) vindt wekelijks antwoorden.

"Ben jij al 18?" Ik weet niet goed of ik verbaasd of beledigd moet zijn. Een bevrijdingsfestival kent toch geen leeftijdsgrens? Van de schrik bekomen krijg ik een nieuwe schok te verwerken. Om het terrein te mogen betreden dient een prijs te worden betaald. Best een beetje gek op een festival waar we de vrijheid vieren.

Hoewel het festival al een paar uurtjes gaande is, is het nog rustig op het terrein. Het bevrijdingsfestival in de Hunnerberg is bedoeld als een kleinschalig festival en het weer is niet al te best. Het is dan ook begrijpelijk dat mensen liever voor de open haard gaan liggen. Daar komt meer warmte van af dan van het kleine bevrijdingsvuurtje in het midden van het terrein. "Wel een zielig vuurtje hè", merkt een vriendin op. Ik bekijk het vuur aandachtig en moet constateren dat het inderdaad geen groot vreugdevuur is.

Op het hoofdpodium begint een band te spelen. Swingende reggaemuziek klinkt uit de boksen. We kruipen naar voren door de mensenmassa en dansen ons warm. Dat lukt aardig, maar als het optreden ten einde loopt steekt er weer een koude wind op. We besluiten ons naar het andere podium te begeven, waar een grote tent staat. Hoewel het er een stuk warmer is, lukt het me ook daar niet om op temperatuur te komen.

Ik besluit om thuis een pitstop te maken. Met een kop thee, een warm voetenbadje en wat extra laagjes kleding, durf ik het avondprogramma wel aan.

Op het terrein tref ik mijn vrienden bij een picknicktafel, waar zij gefascineerd naar een stel spelende kinderen zitten te kijken. Een meisje in een kort prinsessenjurkje loopt er al de hele dag rond. Zou zij het niet koud hebben?

Steeds meer kinderen sluiten zich aan. En niet alleen kinderen, maar ook volwassenen spelen mee. Ouders in harembroeken en jongeren die een biertje teveel op hebben. Het geheel ziet eruit als een stel hippies. Misschien hoort dat er ook wel bij op Bevrijdingsdag. Volwassenen krijgen de kans om weer even kind te zijn en om zich bevrijd te voelen van alle verantwoordelijkheden. Dat verklaart wel waarom ik me moest legitimeren bij de ingang. De volwassenen zijn vandaag maar moeilijk van de kinderen te onderscheiden.