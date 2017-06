Omdat we iets te vieren hadden, lokte een heerlijk voorjaarszonnetje ons naar de stad. Op een terrasje bestelden we twee koffie. "Daar mag op deze bijzondere dag wel een gebakje bij", vond mijn vrouw. Dat moest ik komen uitzoeken in een koelvitrine binnen.

Een vriendelijk serveerster was daar juist begonnen met uitleg over de aanbiedingen. "Fraog ik huir geliek", zei een zware Nimweegse stem. Daarna draaide hij zich om naar een vrouw aan een tafeltje bij het raam. Ze keek naar buiten. "Annie, flaoi hebbe se nie", riep hij bijna. Annie draaide zich om. "Jao, da's goed. Nim muir flao", zei ze met een gezicht van je-moet-niet-zeuren. "Flaoi hebbe se nie!" klonk het nog luider. "Nim dan wa anders. Is oek goed", mopperde ze duidelijk om er vanaf te zijn. De man schudde zijn hoofd. "Da seit se altied, muir as ik dan wa feurstel is 't geheid toch ferkeerd." Hij keek mij aan. "Wedde?"

Hij wees een willekeurig gebakje aan. De serveerster legde het op een bordje. Hij nam het van haar over en toonde het aan Annie. "Wa is da oranje duir bofenop?" wilde ze weten. Hij vroeg het even. "Abrikose. Da seit sij hier." "Duir ken ik nie tege. Da wit je toch."

Hij zocht een andere lekkernij, die hij even later aan Annie kon tonen. "Is da hert fan onder?" Dat klopte. "Da is niks. Met 'n furk d'r ien en alles leit bij mien op de grond a'k massel heb. Anders ofer de klere."

Hij wuifde of zij zelf wilde komen uitzoeken. Ze negeerde de uitnodiging. "Is d'r niks met sukelao?" Er bleek inderdaad zo'n gebakje te staan. "Jao, met twee kleure sukeloa d'r op."

"Wa feur kleure?" wilde ze op een afstand weten. "Poepkleure! Fan 'n ouwe kerel en fan 'n klein kiend. Nou goed?"

Hij wachtte niet op haar reactie. De vriendelijk serveerster wilde het gebakje met twee helften verschillende chocolade wel doorsnijden. "Misschien gescheiden?" stelde ze voor. "Nog nie! Muir as sij so deurgit, binnekurt wel." Hij stapte weg.

Ik koos een Bossche bol om in het zonnetje samen feestelijk mee te worstelen.