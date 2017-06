Column Sanne: seksuele opmerkingen

Studeren, shoppen en stappen. Hoe beleven Nijmeegse jongeren hun stad? De Nijmeegse studente Sanne Leferink (20) vindt wekelijks antwoorden.

In het hoekje van de apotheek zitten zes mensen te wachten. Ik vermoed dat zij hun medicijnen op komen halen. Rechts van hen staan drie stoelen opgesteld. De wachtrij voor de prikpost. Ik ben aan de late kant, omdat ik eerder die ochtend bij de verkeerde apotheek had zitten wachten. Het verbaast me dat hier slechts één van de stoelen bezet is. "Bent u de laatste?" vraag ik voor de zekerheid. De man schudt zijn hoofd en wijst naar het hoekje van de apotheek. Het is misschien ook wel erg naïef om te denken dat ik binnen vijf minuten aan de beurt ben.

"Achter wie kan ik aansluiten?" Het kost de groep een poos om dat uit te vogelen. Waar zich normaal gesproken een chronologische rij vormt voor de deur van de prikpost, zit men nu verspreidt door de hele apotheek. Ik besluit uiteindelijk maar gewoon plaats te nemen op een van de lege stoelen.

De deur van de prikpost zwaait open. "Hè hè" klinkt het vanuit de hoek. Schijnbaar heeft de verpleegkundige geen haast vandaag. In de hoek vervolgt zich een luidruchtig gesprek. Een groepje mannen van middelbare leeftijd bespreekt er tips om fit te blijven. Aan hun bierbuiken te zien weten ze waar ze het over hebben.

Een bejaarde man is ook bij het gesprek betrokken. Onrustig wiebelt hij op zijn stoel en beweert hij van binnen een jonge God te zijn. Als de deur van de prikpost opnieuw open zwaait, begint de man het benauwd te krijgen. Hij ziet in dat hij zijn plekje moet bewaken in de rij en besluit om voor de deur te gaan liggen. Op de stoel naast mij neemt hij plaats. "Jij wil gewoon naast dat jonge meisje zitten hè!" klinkt het vanuit de hoek. In een plat Nijmeegs accent geeft een van de mannen aan het wel te begrijpen. Zelf heeft hij ook een jongere vrouw.

De bejaarde man is inmiddels aan de beurt en strompelt op de deur af. "Vraag anders even of dat meisje met je mee naar binnen gaat!" klinkt het opnieuw. Seksueel getinte opmerkingen worden zelfs bij de apotheek gemaakt.

Enkele minuten later zwaait de deur opnieuw open. De bejaarde man loopt als een jonge God naar buiten, waarbij de mannen met bierbuikjes hem na kijken. Even snel bloedprikken blijkt nog een hele ervaring te zijn. Het tafereel is me de rest van de dag bij gebleven.