De zon verandert niet alleen de huidskleur. Dat merkte ik aan een vriendelijk uitziende man, die geduldig stond te wachten bij zijn snuffelende hond. Het dier had aan een lange lijn veel vrijheid. Hij groette mij met een zorgelijke blik. "Mo je heure!" Hij knikte in de richting van een school. "Noem jij da nurmaol? Da krijse." Ik hoorde kinderen buitenspelen, kennelijk achter het gebouw. Aan de stemmen te horen leken het kleintjes van een kleuterschool. "Ik begriep 't nie. Se lope nuir bute en 't erste wa se duun is sreeuwe. En nie effekes. Een kwertier lang. Wuirum mot da nou?" Hij zat gelukkig niet op een diepzinnige verklaring te wachten, want hij wist de oplossing zelf. "Se heure niks anders, die kiender," wist hij. "Mien soon het oek twee fan die herriemaokers. Gek wur je d'r fan. Se komme gillend op mien aonrenne, sien blij, da wel." Hij haalde zijn schouders op en trok rimpels in zijn voorhoofd. "Muir wuirum ken da nie nurmaol?"

We keken richting school, die opeens alle herrie opslokte. Hij wees naar een boom. Een merel had de vulling van de stilte overgenomen. "Heur je 't ferschil?" Een overbodige vraag. Hoewel …. De merel probeerde ook op maximale sterkte zijn aanwezigheid te bewijzen. Maar dat waren we van hem gewend.

"Bij die kiender thuus is het oek altied herrie. De raodio mot foluut. Kenne se meesinge en wild danse." Hij had geen hekel aan muziek. "Ik was eiges drummer. Muir wij speulde nurmaol. Hadde gin oordupkes nodig."

Onbewust luisterden we allebei even naar de stadsgeluiden. De merel zweeg en verre klokken van de Stevenskerk bereikten ons. Hij leek stil de slagen te tellen. Zonder woorden kreeg de hond een teken om mee te komen. Wij keken elkaar aan en hoorden tegelijk een vage sirene van een ziekenwagen. Glimlachend naar mij zwaaiend vervolgde hij zijn weg.

"MENEER! EEN AUTO!!" Een krijsende kinderstem vlak bij hem. Wij hadden geen auto gehoord. Piepende banden en een schreeuw. De Tesla had uitstekende remmen. Hoe prettig is de stilte en noodzakelijk blijft het oefenen van onze stembanden.