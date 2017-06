Studeren, shoppen en stappen. Hoe beleven Nijmeegse jongeren hun stad? De Nijmeegse studente Sanne Leferink (20) vindt wekelijks antwoorden.

Vluchtig kijk ik om me heen. Als ik geen bekende gezichten zie sluit ik de deur. Ik heb besloten een rondje te gaan rennen in mijn semi-professionele hardloopoutfit en hoop stiekem dat ik niemand tegenkom. Mijn schoenen kocht ik ooit eens in de uitverkoop. Een kek hardloopjasje ontbreekt nog, maar het is gelukkig warm genoeg om deze achterwege te kunnen laten. Om eventuele begroetingen te vermijden, besluit ik een muziekje op te zetten. Het soort muziek dat je onder de titel 'workout' vindt op Spotify. Dan begin ik rustig te joggen. Op de heenweg ren ik de Hunnerberg op. Dat blijkt nog een knap steile helling te zijn. Zeker als je nog niet zoveel conditie hebt opgebouwd. Binnen 2 minuten hangt mijn tong dan ook al op mijn felroze hardloopschoenen. Even een stukje wandelen dan maar. Dat geeft me de tijd om eens rustig rond te kijken. Het is heerlijk weer en de Ooijpolder ligt er vredig bij. De pollen hangen in de lucht, wat maakt dat ik toch minstens drie keer moet niezen. Bovenaan de berg besluit ik even tot stilstand te komen en adem de frisse lentelucht in. Plots bedenk ik me dat er van hardlopen nog niet heel veel gekomen is. Het grootste gedeelte van de route heb ik wandelend afgelegd. Daarop zet ik weer een slakkengangetje in. Op straat wordt het ondertussen steeds drukker. Even vermoed ik dat ik aangestaard wordt. Zou ik er zo belachelijk uitzien in mijn sportoutfit? Ik voel vlug aan mijn inmiddels rood aangelopen hoofd. Zweetdruppels blijven aan mijn handen kleven. Ook valt het me op dat mijn gehijg door mijn muziek heen te horen is. Geen wonder dat ik de aandacht trek. Mijn esthetische sportsessie is lang niet zo esthetische als ik denk! Een andere hardloper haalt me in. Ik neem haar aandachtig in me op. Haar strakke outfit en goede conditie zijn jaloersmakend. Ik word op de voet gevolgd door nog eens twee hardlopers. Mooi niet dat zij mij ook nog gaan inhalen! Opgejaagd als een wild hert, rol ik de berg af. Voor mijn huis kom ik tot stilstand. Hoewel de hardlopers me slechts 2 minuten gevolgd hebben, hebben ze me in ieder geval gemotiveerd om daadwerkelijk te gaan hardlopen. Sneller dan gepland heb ik mijn rondje gerend. De volgende keer schrijf ik me gewoon in voor die Marikenloop!