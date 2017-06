Degradatie van NEC

Afgelopen weekend beleefde voetbalminnend Nijmegen een uiterst vervelende dag: NEC degradeerde na de play-offs uit de eredivisie. Burgemeester Bruls was aanwezig bij de laatste wedstrijd en vertelt over de impact.

Was u erg teleurgesteld?

Ja, behoorlijk. Vooraf was er toch, zelfs na de nederlaag van vorige week donderdag, optimisme rond NEC. Voor de wedstrijd zat de sfeer er ook goed in, in een uitverkochte Goffert. Maar zondag viel helaas het eredivisieschap dan toch in duigen. Ik ben ieder seizoen een aantal keren aanwezig in het stadion en was er ook afgelopen zondag. De teleurstelling en het verdriet na de wedstrijd waren groot. Ik heb dat om me heen gezien en later ook nog via diverse media meegekregen. Intens verdrietige en zelfs huilende mensen die even niet meer wisten hoe het nu verder moet. Ik leef vooral mee met de vele, trouwe supporters van onze volksclub, want dat is en blijft NEC toch. Deze mensen steunen hun club door dik en dun, in veel gevallen al jarenlang, en maken nu voor de tweede keer in korte tijd een degradatie mee. Dat is natuurlijk vreselijk voor hen. En ook voor de medewerkers van NEC, voor wie de toekomst er nu onzeker uitziet, vind ik dit heel erg.

Wat betekent dit voor

Nijmegen?

Het is natuurlijk in de eerste plaats van grote betekenis voor alle mensen van de club zelf. Maar ook voor de stad is het een gemis dat NEC een treetje lager moet. Toen NEC twee jaar geleden promoveerde, heb ik gezegd dat in een stad als Nijmegen gewoon een eredivisieclub thuis hoort. Dat vind ik nog steeds. Zoals ik al zei: NEC is een echte volksclub. NEC is een belangrijk uithangbord van onze stad. Het maatschappelijk draagvlak voor de club en de betekenis van NEC in de gehele regio is nog steeds erg groot. Daar moeten we ons op dit moment, in deze zo teleurstellende week, maar aan vasthouden.

Hoe moet het nu verder?

Dat is natuurlijk vooral aan de club zelf. Degradatie betekent meestal minder mogelijkheden op allerlei gebieden. Sportief is dit natuurlijk een domper van jewelste, maar anderzijds zijn er afgelopen seizoen ook positieve ontwikkelingen geweest rond de financiële situatie en de inzet voor gastvrij en veilig voetbal in Nijmegen. Daarop wordt nu hopelijk daadkrachtig voortgebouwd, zonder paniekvoetbal te gaan spelen!