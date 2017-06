De Waalkade dommelde deze zondagmorgen onder een mild zonnetje. Je kon het water horen kabbelen; zelfs een grote duwboot dreef kalm naar zee. Ik genoot op een bankje van de rust en het veranderde uitzicht.

"Het lefe is d'r uut," hoorde ik in mijn herinnering. Het bleek een man, die onopgemerkt naast mij kwam zitten. "Bote sat, muir de nering op de kaoi is pleite. Alewijnse, Post, Van Wesel." Hij opende een pakje shag en pakte een vloeitje.

"D'r komme wel passagiersbote. Goed feur de stad; helaos leeft de kaoi duir nie deur. Een waoterstaosjon is 't: komme en gaon. Meer nie." Zijn sigaret was klaar. Een opvallend dun exemplaar met weinig tabak. "Roke is slech. Ik wit 't. Mien dokter seit 't en 'n frouw bin ik d'r deur ferlore." Hij pakte zijn aansteker en nam een stevige trek aan de magere verleiding. "Ik mog fan huir nie roke. Muir se was nie knap genoeg, da'k mien peuk duirfeur liet staon."

De sigaret was uitgegaan. "Roke gift mien rust. Ik sit hier nou so te praote. Minse fan froeger souwe mien nie trug kenne. Gifkikker was ik. As ik rookte was da feul minder." Hij pakte de aansteker en stak de sigaret weer aan. Een kort trekje was voldoende. "Mien frouw kon nie tege roke en ik nie tege da geseik duirofer," vertelde hij zonder spijt.

"Fan mien tweede relaosie moch ik wel roke. Muir die was koopsiek. Die kwam aon mien purtemenee." Zijn rustige verteltoon sloeg om. "En duir het dese jonge feulste lang keihert feur motte werreke. Uutgefe is gin probleem, as het winst oplefert. Da had se nie ien de aonbieding. Binne een juir stond se bute. Nie naokend, muir 't sat d'r dich tegenaon."

De aansteker was weer nodig.

"Wil u d'r ook eentje rolle? D'r sit nog ien." Ik bedankte vriendelijk. "Doch ik al. Een burreltje? Oek nie?" Hij stond lachend op. "Jammer, want ik bin de purtemenee fergete. Anders hadde we op de ouwe tied kenne prooste. Du ik graog, want goeie gewoontes mo je koestere."

De Waal stroomde gniffelend voort in eindeloze deining.