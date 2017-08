'Marsen en feesten: voor eeuwig jong'

Burgemeester Hubert Bruls: "Voor even is Nijmegen het centrum van het land."

Er is een beroemd kerstlied waarin gezongen wordt 'It's the most wonderful time of the year'. In Nijmegen beleven we behalve rond de feestdagen nog eenmaal per jaar een 'most wonderful time'.

En dat is natuurlijk in de derde week van juli als de Vierdaagse weer losbarst. Een hele week lang wordt de oudste stad van het land overspoeld door honderdduizenden wandelaars, feestvierders en andere enthousiastelingen die de onvergetelijke sfeer willen proeven die er tijdens deze week in de stad hangt.

En al deze bezoekers hebben gelijk! Voor de 101e keer gaan de wandelaars van start en voor de 48e keer gaan de feestvierders op stap. Voor even is Nijmegen het centrum van het land. Mensen stellen hun vakantie uit om erbij te zijn of maken de Vierdaagseweek onderdeel van hun vakantie.

Zoals altijd is er ook in 2017 weer enorm veel te doen met bijna 50.000 wandelaars uit ongeveer 75 landen die tijdens hun vier dagen afzien en kunnen genieten van het prachtige Rijk van Nijmegen. En de ruim 1 miljoen feestvierders die in zeven dagen Nijmegen bezoeken, komen aan hun trekken op maar liefst 40 locaties waar meer dan 4000 artiesten uit binnen- en buitenland zorgen voor een prachtig stuk vermaak en voor elk wat wils.

Aan de Waal, in één van onze stadsparken binnen het historische stadscentrum of op één van onze pleinen, waar je ook komt; overal is het feest. En wie denkt dat we het na de 100e editie van de wandelmarsen vorig jaar rustig aan gaan doen, die zit er naast; ook dit jaar reken ik weer op een ouderwets drukke week vol feestgedruis en sportief plezier.

Ik ben er trots op als burgemeester dat Nijmegen er ieder jaar weer in slaagt zich van zijn beste, gastvrije kant te laten zien. Natuurlijk is de organisatie van een dergelijk evenement elk jaar weer een hele opgave, maar door samenwerking tussen gemeente, feesten, marsen, ondernemers en niet te vergeten de Nijmegenaren zelf lukt het steeds weer om er een prachtig mooi feest van te maken. De marsen zijn inmiddels al de 100 gepasseerd en de feesten naderen hun 50e verjaardag. Maar voor beide geldt: ze zijn eigenlijk voor eeuwig jong!

Veel plezier in Nijmegen. Ik ontmoet u graag in onze mooie stad!

Hubert Bruls,

Burgemeester van Nijmegen