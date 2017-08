De stad kan weer schoon verder in de vakantietijd, want de 4-daagse resten zijn verdwenen door opruimende burgers en een ijverige DAR. Augustus kunnen we stralend en milieuvriendelijk ontvangen. Een wandeling in de buurt was een weldaad na de drukte.

"Bin je wel lekker!" schreeuwde iemand. Ik stond bij een prullenbak om nog een papiertje op te rapen. "Afbliefe!" De dreiging kwam van een man in de verte. Hij bedoelde kennelijk mij, want er liep hier niemand en hij naderde met kwade stappen.

"Gao ligge!" Het was duidelijk voor hem, dat mij gevaar bedreigde of dat ik iets vreselijks had begaan. Was hij bang dat ik weg zou rennen? Toen hij vlakbij was, zei hij: "Nie weggooie, gif muir hier." Hij wees op mijn hand. "Wuir bin je begonne?"

Ik had vlak bij huis al papiertjes opgeraapt, die aan de schoonmakers waren ontkomen. "Ik riep nog: lao ligge!" Ik had iets anders verstaan, vouwde de verfrommelde briefjes open. Er stonden grote cijfers op. "Jij houdt opa so wel aon 't werk." De toon had een vriendelijke bocht genomen. Ze hadden de kleinkinderen te logeren en oma was de drukte een beetje te veel. "Se wil effe ruste. Mot ik de twee meide fermaoke." Hij had bedacht Klein Duimpje na te spelen en zorgvuldig papiertjes gestrooid. Moesten zij alle cijfers terugvinden. "Lere se geliek de getalle. Een bietje hulp duirbij kan gin kwaod."

Mijn welgemeend "sorry" was niet nodig. Ik had gelezen, dat augustus de maand van de vriendelijkheid moest worden.

"Jij doch seker, opgeruumd steet netjes. Nou, da je bedankt bint. Ken ik opnieuw beginne!" Ik had alles bijna weggegooid in een smerige prullenbak. Spontaan bood ik aan de papiertjes terug te leggen. "Graog en alfast bedankt," klonk het nu tevreden.

Vlak bij mijn huis stonden twee meisjes. "Meneer, is onze opa misschien hier binnen?" vroegen ze heel beleefd. Ze zagen hoe ik diep nadacht en daarna een tikje geheimzinnig zei: "Nog niet, maar als je even wacht, haal ik iets lekkers voor jullie om hem …. die kant uit …. heel snel te vinden."