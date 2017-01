Column Sanne Leferink: Het Trump-tijdperk

Studeren, shoppen en stappen. Hoe beleven Nijmeegse jongeren hun stad? De Nijmeegse studente Sanne Leferink (19) vindt wekelijks antwoorden.

Er is nog geen beslissing genomen of de eerste protesten zijn al een feit. Het mag duidelijk zijn dat het 'Trump-tijdperk' van start is gegaan.



Een tijdperk wat blijkbaar kan rekenen op een hoop weerstand. Niet alleen in Amerika, maar ook in de rest van de wereld is een golf van protest losgebroken. Vrouwen trekken de straat op, omhuld in regenboogvlaggen en met 'pussy-mutsjes' op hun hoofd. Dit laatste zou zomaar eens de nieuwste modetrend kunnen gaan worden. Deze vrouwenmarsen, die de geschiedenisboeken in zullen gaan als 'de marsen van 2017', lijken het feminisme opnieuw aan te wakkeren.

Zouden we dan toch eindelijk die langverwachte derde feministische golf gaan krijgen? Ik hoop stiekem van wel. Met het Trump-tijdperk zouden vrouwen al hun verworven rechten weer in kunnen leveren. Dat lijkt me toch niet helemaal de bedoeling van al dat harde werk. Ook de andere plannen van Trump worden nog niet erg goed ontvangen. Alles wat Obama de afgelopen 8 jaar heeft bewerkstelligd, kan zo de Republikeinse prullenbak in. Alsof Amerika in al die jaren niks bereikt heeft.

Hoewel de inauguratie breed werd uitgelicht in de media, was er vooral ruimte voor de ophef die het veroorzaakte. Zo was er veel aandacht voor het bezoekersaantal van Trump's kroning. Dat bezoekersaantal lag volgens de media een stuk lager dan Trump wilde doen geloven. Het kon toch zeker niet zo zijn dat zijn inauguratie minder bezoekers had getrokken dan die van Obama of erger, dan de vrouwenmarsen? Waar Trump eerder nog handig gebruik had gemaakt van de media, had hij er plots geen goed woord meer voor over.

Verrassend genoeg liet hij zich niet uit over de massale vrouwenprotesten. Misschien hadden zij hem dan toch voor even de mond weten te snoeren. Met de grote weerstand die wat loze beloftes al hebben opgeroepen, zullen de échte beslissingen zeker nog meer protest doen oplaaien. Kom maar op met die feministische golf!

