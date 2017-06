Dag van het Levenslied viert koralen bruiloft

Zondag 14 mei is het weer Moederdag. Voor vele Nijmegenaren is die dag al jaren verbonden aan een bezoek aan het Valkhofpark. Daar vindt tussen 14.00 en middernacht de Dag van het Levenslied plaats. Het smartlappenfestival met een knipoog, gaat zijn 35ste editie in, een koralen bruiloft dus. Daarom staat het festival dit jaar in het teken van trouwen.

Nijmegen - Op deze jubileumeditie komt niemand minder dan Imca Marina op bezoek. Ze is naast zangeres ook BABS (Bijzondere ambtenaar Burgelijke stand). Zij zal koppels, die elkaar bij de Dag van het Levenslied ontmoet hebben en naar aanleiding daarvan getrouwd zijn, extra in het zonnetje zetten. Om 14.00 uur barst het feest los met Sjon en Sjakkelien, het vrolijkste duo van Nimwegen. Zij nemen de middagpresentatie op zich. De toegang is gratis.

Programma

Maar liefst 22 acts doen dit jaar mee aan het festival. Een kleine greep uit het programma: De Triesto’s, De Nieuwe Jongens, Keessie en de Nijmeegse levensliedzanger Joop Lens. Van ver buiten de ring komen dit jaar Cliff Willy & zijn Podiumboys, Rooie Rico XXXL en het van Binsbergen Trio. De avond wordt gepresenteerd door de talentvolle rondborstige Anitaas uit Utrecht. De slotact is volgens de organisatie ook iets bijzonders, maar wie dat is blijft traditioneel geheim.

Kidspodium

Tijdens de 35ste editie is er extra aandacht voor het Kidspodium. In de ruïne van het park zijn er in de middag allerlei kinderactiviteiten. Zo kan je je eigen bruidsboeket knutselen, word je geschminkt en kan je energie kwijt op het luchtkasteel. Daarnaast geven Mr. Vinex en Suitz spetterende muzikale optredens en kan je capriolen uithalen bij De Circusfactory.

Goed doel

De organisatie benadrukt dat er aan de muntenkassa’s ook dit jaar weer volop met PIN kan worden betaald. Een percentage van de pinopbrengst wordt gedoneerd aan de stichting Let’s Care die projecten voor kansarme kinderen in de Filipijnen ondersteunt. Zie ook de website www.letscare.net voor alle info.

Meer info over het evenement via www.dedagvanhetlevenslied.nl en de Facebookpagina www.facebook.com/dagvanhetlevenslied.