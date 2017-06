Music Meeting: 'Festival zonder hokjesgeest'

Festival Music Meeting is het festival zonder hokjesgeest dat ieder jaar tijdens Pinksteren plaatsvindt in Nijmegen. Op zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 juni wordt Park Brakkenstein gevuld met muziek uit alle windstreken. Een reis over continenten en langs allerlei muziekstijlen. Van jazz en improvisatie tot bijzondere cross-overs.

NIJMEGEN - De wereld ontdekken met je blote voeten in het gras en de zon op je gezicht. Tijdens de 33e editie van festival Music Meeting is meer te doen dan ooit. Naast een rijk aanbod aan foodtrucks en een bazaar waar je uitgebreid kunt shoppen, zijn er dit jaar een beachbar, een bar met speciaal bieren en wijnen, een uitgebreid randprogramma en muziek in overvloed op vijf podia.

Overal muziek

Tijdens Music Meeting sta je vooraan bij onverwachte feestjes en spannende muzikale ontmoetingen van de hoogste categorie. Op zondag staat de grande dame van de Colombiaanse latin muziek, Totó la Momposina, op het hoofdpodium. En op maandag staat Junun featuring Shye Ben Tzur & The Rajasthan Express op het hoofdpodium. Deze groep muzikanten serveert een mix van verschillende muziekstromingen uit India, van Bollywood tot qawwali, met een Westerse twist. Bij beachbar Mellow wisselen dj's elkaar af. In de botanische tuin naast park Brakkenstein, Hortus Arcadië, zijn brunchconcerten in een intieme setting.

Films, food en vreemde talen

Naast meer dan dertig live concerten is tijdens festival Music Meeting nog veel meer te ontdekken. Zo is er een filmtent waar de hele dag (muziek)documentaires en films worden vertoond. In de Meet Radboud area kan je meedoen aan live experimenten, lezingen bijwonen of een vreemde taal leren in een kwartier. Wil je even bijkomen en bijkletsen dan is BAR #MM33 the place to be. Onder het genot van een speciaal biertje of een goed glas wijn kan je daar even met de voetjes omhoog.

Kinderprogramma

Voor de jonge bezoekers is de Mini Meeting. Op zondag en maandag vermaken ze zich met muziekworkshops met festivalartiesten, kindervoorstellingen, creatieve activiteiten en spelletjes. Ze kunnen onder meer kennismaken met robot Bibi die ze vreemde talen leert, een workshop 'body percussion' krijgen van leden van het Ricciotti Ensemble of muziekinstrumenten knutselen. Voor kinderen vanaf 8 jaar zijn er mini-lezingen van de Radboud Universiteit.

Kaarten

Het festival is toegankelijk met een 3-daagse passe-partout of een dagkaart. Sfeer proeven? Dan kun je voor 7 euro een dagkaart PARK kopen, waarmee je toegang hebt tot het festival behalve de concerten op hoofdpodium Apollo. Kinderen t/m 15 jaar kunnen onder begeleiding van een volwassene GRATIS naar binnen.

Programma

Zaterdag 3 juni

Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou - Kondi Band - Love & Revenge - Ibaaku - Maarja Nuut & Hendrik Kaljujärv - Mandala Tribe - Praed - Baobab Utd. - Rebel Up!

Zondag 4 juni

Brian Blade 'Mama Rosa' - Totó la Momposina y Sus Tambores - Bitori featuring Chando Graciosa - Satanique Samba Trio - Ben Williams & Sound Effect - Africa Negra - African Salsa Orchestra - Pantra Sein Hla Myaing - Amariszi XL

Maandag 5 juni

BCUC invite Shabaka Hutchings - Junun featuring Shye Ben Tzur & The Rajasthan Express - New York Gypsy All Stars - Banda Magda - Girma Bèyènè & Akalé Wubé - Derek Gripper - ArtEZ Big Collective - Bram Stadhouders & The Big Barrel Organ - Paolo Angeli

Voor meer informatie over het programma en de verschillende entreeprijzen kijk op www.musicmeeting.nl of facebook.com/musicmeeting.