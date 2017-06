SMKMRKT: foute bloesjes en fun voor jong en oud

Het is weer zover: tijd voor het SMKMRKT Pinksterfestival. Van 3 tot en met 5 juni wordt het buitenterrein van cultuurspinnerij De Vasim omgetoverd tot één groot Nijmeegs openluchtrestaurant met optredens van diverse live-bands, een uitgebreid kinderprogramma en de NYMA Pinkstermarkt. Nieuw dit jaar: het is voor het eerst gratis te bezoeken.

Nijmegen - "Dit jaar is het zelfs nóg meer een festival voor de hele familie dan voorheen al het geval was", vertelt initiatiefnemer Brent Roozendaal. "Onder andere door het uitgebreide kinderprogramma. Zo kunnen onze jongste bezoekers bijvoorbeeld knutselen en zijn er zelfs speciale kookworkshops voor de kids om groentes te leren kennen."

Maar ook voor de volwassenen staat er genoeg op de planning. "Om wat voorbeelden te noemen: optredens van The Kik en Lucky Fonz III, de grote Nijmeegse Pinksterborrel, de foute bloesjes contest waarbij we de bezoekers uitdagen om hun meest flamboyante Hawaïblouse te dragen, een veelvoud aan lekker eten en elke avond natuurlijk een knus dansfeest met de beste platen van lokale dj's bij ondergaande zon. Kortom: drie dagen gratis 'vet hard chillen' voor jong en oud."

