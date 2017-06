LUX en de Lindenberg: samen één brochure 17/18

LUX en Lindenberg presenteren traditiegetrouw in één podiumbrochure samen het programma van het nieuwe seizoen 17/18. "Beide podia werken samen om elkaar te versterken en het publiek beter te bedienen. Liefhebbers van podiumkunsten kunnen hun keuze maken in een aantrekkelijk en compact programmaoverzicht van het professionele aanbod voor de kleine en middelgrote zaal in Nijmegen", aldus LUX en Lindenberg.

NIJMEGEN - De programmeurs van LUX en Lindenberg hebben het aanbod in overleg samengesteld. "De programma's van LUX en Lindenberg vormen samen een mooi geheel aan voorstellingen waarin alle genres aan bod komen. Cabaret, dans, muziek, theater en muziektheater, voor jong en oud, zijn op de podia te zien. De podiumbrochure vind je in beide theaters en op meerdere plekken in de stad."

In LUX zie je theater, muziek, dans en muziektheater van onder anderen Amos Ben-Tal & Spinvis, NTGent, Het Zuidelijk Toneel, Dimitri Verhulst, Raymi Sambo, Huub van der Lubbe, Lucas de Man, Jens van Daele, Abattoir Fermé en Sven Ratzke.

In de Lindenberg staan cabaret, jeugdvoorstellingen en (muziek)theater op het programma met onder andere Claudia de Breij, Peter Pannekoek, Patrick Laureij, Eric Corton en Eric van Sauers.

www.lux-nijmegen.nl en www.delindenberg.com