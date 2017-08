Lekker dansen met je opa en oma

"Dansen verbindt en dansen kan op elke leeftijd", vanuit die gedachte opent de SMKMRKT op het Labyrinth deze Vierdaagsefeesten op wel heel bijzondere wijze: met een dansfeestje voor jong en oud. Organisator Brent Roozendaal: "Neem dus allemaal je vader, moeder, opa en oma mee en kom naar Drifts Danspaleis!"

"Hoe cool is het om op stap te kunnen gaan met je opa en oma? En hoe vaak krijg je die kans?" Bijna nooit, was de conclusie, vandaar dat de organisatie van Drift om te Dansen zich liet inspireren door het Danspaleis, een theatraal dansevenement uit Amsterdam dat wordt aangeboden aan zorgcentra, festivals, evenementen en bedrijven die samen met ouderen een feest willen vieren. "We hebben ons niet alleen laten inspireren, maar hebben ook de handen ineengeslagen om er een super dansfeestje van te maken."

Spannend hoe veel mensen hier op af gaan komen, vindt Brent het wel. "Maar we hebben er alles aan gedaan om dit unieke, generatie overschrijdende feestje uitgebreid te promoten. We gaan het dus meemaken. Maar het wordt gegarandeerd een geweldige aftrap van een weekje feesten op het Labyrinth."

Verwacht overigens niet een middag met uitsluitend 'oude lullen muziek'. "Juist niet. Het is een feestje voor jong en oud dus ook de muziek zal generatie overschrijdend zijn. Van alles wat door elkaar." Of je nu wilt swingen of stijldansen, het kan dus allemaal! "En wees gerust, we leggen een mooi dansvloertje neer. Dat danst wat makkelijker dan de stenen van het Labyrinth."

Wanneer je met je opa en oma de dansvloer op kunt? "Zaterdag 15 juli van 15.00 tot 17.00 uur; dus echt de aftrap van de SMKMRKT. Maar natuurlijk is iedereen, jong én oud, ook de rest van de week welkom!"

(Tekst: Maaike van Helmond)