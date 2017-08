Een rockmusical van, voor en met vluchtelingen uit Nijmegen en omgeving. De titel: No Refugee. Het omvangrijke project van stichting De Droommakerij mondt uit in drie voorstellingen in de grote zaal van de Lindenberg Nijmegen op 14 en 15 oktober.

Bijna twee jaar werkte het schrijversduo Lars Ratering (muziek) en Nicole Honneff (tekst en regie) aan het project. "Ons idee is dat samen muziek maken verbindt en dat vluchtelingen op deze wijze hun talenten kunnen inzetten. Het is een productie waaraan 70 mensen meedoen, waaronder 15 nieuwkomers. Medewerking verlenen het Nijmeegse popkoor Popolo, een deel van het Nijmeegse Strijkersgilde en een rockband met semi-professionele bandleden."

Voor de verwezenlijking van dit omvangrijke en ambitieuze project zochten Lars en Nicole de samenwerking met Syrische vluchtelingenzangers en zangeressen, zoals Salma Fayad, die een aantal liedjes naar het Arabisch vertaalde en een Arabisch lied zal zingen, en Karim Shalhoub die de trailer maakte. Mohanad Ataya speelt Ud in de musical en zijn neef Mahmoud Ataya heeft meegeholpen bij het maken van het pr-materiaal.

De rockmusical No Refugee vertelt het verhaal van Achmed en Fatma die, nadat zij hun geboorteland Syrië zijn ontvlucht, terechtkomen in het asielzoekerscentrum Heumensoord in Nijmegen. Daar ontmoeten zij elkaar voor het eerst en worden verliefd. Het verhaal, met Engelstalige en Arabische liedjes, wordt gedragen door de Syrische rockzanger Adel Saflou (Aleppo, 1993) en zangeres Tine Soontiëns (Arnhem, 1986).

'Wie ben jij?', deze vraag vormt het centrale thema in een verhaal over hoop, angst, argwaan, compassie en naastenliefde. Met de komst van 3000 Syrische vluchtelingen in Nijmegen werd het schrijversduo in eerste instantie bevangen door schaamte.

Ratering: "Tijdens een wandeling door de bossen van Heumensoord, begin 2016, werden we getroffen door de beroerde omstandigheden waaronder zij in ons land moesten verblijven. Die schurende ongemakkelijkheid maakte na verloop van tijd plaats voor nieuwsgierigheid. Wie zijn deze mensen? Wat bezielt hen? Wat zijn hun talenten? Hieromheen hebben we een liefdesverhaal bedacht waarin die vragen expliciet aan de orde komen."

Zo is No Refugee behalve een universeel verhaal over de liefde, tegelijk een moderne vertelling waarin actuele thema's aandacht krijgen zoals herkomst en identiteit van allochtonen en (de overbrugging van) cultuurverschillen.

No Refugee, Lindenberg Nijmegen zaterdag 14 oktober 20.00 uur, zondag 15 oktober 14.30 én 20.00 uur.