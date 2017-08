Nieuwe editie Nijmeegse Kunstnacht in binnenstad

De Kunstnacht sluit vanaf 23.00 uur spetterend af met een Nachtfeest in Doornroosje in samenwerking met Down The Rabbit Hole. (foto: Dennis Vloedmans)

Op zaterdag 23 september 2017 vindt de zevende editie plaats van de Nijmeegse Kunstnacht.

Op 21 culturele locaties verspreid over het centrum en het Honigcomplex van Nijmegen is er een speciaal programma te zien. Het festival trapt af met het Edison-winnende project Happy Camper en sluit af met een afterparty in samenwerking met Down The Rabbit Hole. Aan deze zevende editie nemen 42 partijen deel en de verwachting is dat er ruim 3.500 bezoekers naar de Kunstnacht komen.

De locaties hebben een doorlopend programma van 20:00 uur tot 01:00 uur. Bezoekers kunnen zelf hun route samenstellen en op zoek gaan naar veelzijdige kunstbelevingen. Zo maakt kortefilmfestival Go Short een surreële beleving in het 16e eeuws Besiendershuis, ontmoet de muziekindustrie de maakindustrie in De Smeltkroes waar Drift Om Te Dansen te gast is, verkent poppodium Doornroosje samen met Galerie Bart de kunst van de nacht in de oude Honigfabriek en presenteert Museum Het Valkhof een zinderende kunstshow op het podium van Stadsschouwburg Nijmegen. De zevende editie biedt een afwisselend programma van beeldende kunst, muziek, film, theater, literatuur, wetenschap, interactieve installaties, multimedia en dans.

Opening

De Kunstnacht wordt om 19.30 uur geopend in Concertgebouw De Vereeniging met een spetterend optreden van het Edison-winnende project Happy Camper van Job Roggeveen. Artiesten als Pien Feith en Marien Dorleyn (Moss) betreden het podium in de Grote Zaal van Concertgebouw De Vereeniging.

Afsluiting

De Kunstnacht sluit vanaf 23.00 uur spetterend af met een Nachtfeest in Doornroosje in samenwerking met Down The Rabbit Hole. Het feest is een mix van muzikale performances, theateracts en dj's overgoten in de sfeer en het decor van Down The Rabbit Hole. De eerste bevestigde artiesten zijn Discos Horizontes & Jamaican Jukebox, de Afrikaanse band Togo All Stars en Down The Rabbit Hole-Residents Groefmeester K en Thud Hola. Kaarten zijn op de avond zelf nog op vier locaties te koop: LUX, Doornroosje, Vereeniging en STOOM.

Tickets

Tickets voor de Kunstnacht zijn verkrijgbaar via www.nijmeegsekunstnacht.nl/tickets. Bezoekers van de Kunstnacht met een combi-ticket hebben toegang tot het nachtfeest in Doornroosje.