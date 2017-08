inspiratiebijeenkomst maak het in gelderland

Op zondag 10 september om 16.00 uur verzorgt Cultuurmij Oost haar laatste inspiratiebijeenkomst in het kader van de donatieregeling Maak het in Gelderland tijdens Festival De Oversteek in Nijmegen-Noord.

Amateurkunstenaars die niet georganiseerd zijn in een stichting of vereniging maken bij deze donatieregeling, mede mogelijk gemaakt door VSBfonds, kans op financiële ondersteuning voor een project of idee waarin de artistieke ontwikkeling centraal staat. Een unieke kans om talent verder te ontwikkelen, met een coach of professional te werken en ideeën te realiseren die niet altijd op de optimale manier mogelijk zijn. Alle disciplines en groepen van alle leeftijden kunnen meedoen.

Inspirerende gasten

De bijeenkomst begint met een dansvoorstelling van Dalton Jansen. Deze ambitieuze en talentvolle maker presenteert zijn voorstelling tussen de massieve pijlers van de Waalbrug in het Bastion tijdens Festival De Oversteek. In Sprok Strand wordt de bijeenkomst voortgezet met de in Nijmegen wonende kunstenaar Vincent William. Ooit begonnen met graffiti, maakte hij al snel kennis met street art en space painting. Door middel van kunst wil Vincent inspireren, creativiteit stimuleren en de leefomgeving aantrekkelijker maken.

De inspiratiebijeenkomst is gratis toegankelijk. Aanmelden voor 1 september is gewenst en kan via remcopeters@cultuurmijoost.nl.