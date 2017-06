Steeds meer wijkhelden

Wijkhelden zijn in de regio Nijmegen (gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Nijmegen) een begrip. Honderden kinderen en volwassenen trekken regelmatig hun buurt in en ruimen zwerfafval op. Deze succesvolle zwerfafvalaanpak werkt en is daarom ook in de regio Noord-Veluwe van start gegaan. Ook in de regio Nijmegen groeit het aantal wijkhelden nog steeds. Honderden kinderen en volwassenen trekken regelmatig hun buurt in en ruimen zwerfafval op. Een resultaat om trots op te zijn, al mag deze mooie groei zich natuurlijk verder voortzetten.

Meer info: wijk-helden.nl. (Foto: Michelle Stuiver)