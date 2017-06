Splash Your City in Nijmegen verplaatst dit jaar naar de Veerpoortrappen. Vorig jaar stond de pop-up waterglijbaan in de Stikke Hezelstraat maar daar vonden de circa 6.000 deelnemers de snelheid aan de lage kant. De nieuwe baan heeft een helling van 25 procent, ruim dubbel zo steil. Ook is hij 50 meter langer. Splash duurt van 25 tot en met 28 mei en deelname kost 16,50 euro. Zie de website splashyourcity.com voor meer informatie.