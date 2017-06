80-Plussers weer naar school

Er waren zaterdag 13 mei maar liefst 130 80-plussers te gast op het NSG Groenewoud in Nijmegen. Het initiatief is afkomstig van Rotary Nijmegen en had als thema 'ouderen ontmoeten jongeren op school'. "Dit is het derde jaar dat we een uitstapje organiseren speciaal voor deze oude mensen. Vereenzaming is een serieus probleem van onze maatschappij en op deze manier willen we daar wat aan doen", vertelt Helmy Schellens, van Rotary Nijmegen.

De ouderen zijn ontvangen door 14 leerlingen van NSG Groenewoud met een hapje en een drankje. Ze werden voorgesteld door rector Hanneke Arpots. Dat riep meteen vragen op als: "Wat wil je worden?" Waarop een brugklasser antwoordde dat ze dat niet wist. Het advies van het publiek was duidelijk: "Word verpleegster!"

Daarna waren er verschillende muzikale optredens, natuurlijk ook van leerlingen, en werden filmpjes over scholen uit de jaren 50 van stichting Nijmegen blijft in beeld vertoond. Hierna vertrokken de 80-plussers met een glimlach op hun gezicht weer huiswaarts. "Het was een prachtige middag. Een school kent iedereen in het algemeen uit eigen ervaring, bovendien hebben veel mensen een heel specifieke ervaring met deze school: kinderen en kleinkinderen hebben op de NSG Groenewoud gezeten", vertelt Arpots.

(Foto's: Silvia van Uden)