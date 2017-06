Nijmeegse debuteert met fantasyboek

Dankzij een goed inlevingsvermogen in haar karakters en haar liefde voor de Nederlandse taal, zet Ida Visser haar fantasyverhaal in rap tempo op papier. (Foto: Jimmy Israël) (Foto: Jimmy Israel)

Dankzij een goed inlevingsvermogen in haar karakters en haar liefde voor de Nederlandse taal, zet Ida Visser haar fantasyverhaal in rap tempo op papier. (Foto: Jimmy Israël) (Foto: Jimmy Israel)

'Schrijven doe ik al vanaf mijn zevende. Het begon met het maken van kleine boekjes en later schreef ik fan-fictie over The Hunger Games. Ik was vastberaden om een eigen boek te schrijven en daar werkte ik zelfs een heel plan voor uit.'

'Zonder op te letten waar ik heen ga, ren ik langs verschillende kleine huizen. Gehaast sprint ik verder, de voetstappen van Jamie en Mike klinken achter mij.'

Dit is een fragment uit het boek De dertiende Onverslaanbare: het Mirakel waarmee de 13-jarige Nijmeegse schrijfster Ida Visser debuteert. Sinds 31 maart is haar young adult fantasyboek online en in de boekenwinkel te koop.

"Toen het boek eindelijk gedrukt was en ik het in mijn handen kreeg, heb ik er eerst een half uur in gebladerd", vertelt de jonge scholiere trots. "Ik had nooit verwacht dat het zo cool zou zijn om een boek uit te brengen. Via social media deelde ik het schrijfproces. Op Instagram plaatste ik mijn mijlpalen, zoals een zin waar ik trots op was of wanneer ik een bepaald aantal bladzijden af had. Mensen die ik nauwelijks ken, deelden hun reacties met mij en dat gaf een enorme kick."

In net iets meer dan een jaar tijd bedenkt, schrijft en publiceert Ida het spannende verhaal over het tienermeisje April Fleming, dat een tweede kans krijgt om te leven. De keerzijde is dat haar nieuwe bestaan zich afspeelt in een ander universum. "Ik schrijf meestal op mijn laptop op bed, vlak voordat ik ga slapen. In het begin schreef ik zo'n driehonderd woorden per avond, maar na mijn zomervakantie in 2016 ging het heel snel. Ook kreeg ik goede ideeën als ik op een feestje was en dan wilde ik eigenlijk veel liever schrijven", bekent ze.

Een leven zonder schrijven kan Ida zich niet voorstellen en zij is dan ook helemaal gek van de Nederlandse taal. "Ook het verzinnen van de personages vind ik geweldig. Dan leef ik mij helemaal in in hoe zij zijn en hoe ze op elkaar reageren. Daarom vind ik het ook zo leuk om te bedenken hoe zij zich verwoorden en dialogen schrijven is dan ook ontzettend gaaf. Ik kan heel goed inschatten hoe mensen zijn. Misschien komt het wel omdat mijn moeder psychologe is en heb ik dat van haar meegekregen", lacht Ida.

Haar boek is de eerste van een trilogie en het ziet er naar uit dat de lezers niet lang op een vervolg hoeven te wachten. "Het tweede boek is al af", vertelt Ida met een brede lach. "Daar was ik in januari mee begonnen en in drie maanden tijd heb ik het verhaal bedacht en opgeschreven. Inmiddels speelt het laatste deel ook al in mijn hoofd. Wie weet schrijf ik daarna nog een spin-off."

Ida's boek is onder meer te koop bij Dekker v.d. Vegt. Bestellen kan ook via www.boekscout.nl