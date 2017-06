Docu Nijmeegse studenten over klimaatverandering

"De Nevengeul in Nijmegen is zo'n goed voorbeeld van een maatregel tegen de klimaatverandering, dat wij ons afvroegen wat er op andere plaatsen langs de Rijn gebeurt." Vandaar dat studenten Stan Schouten en Joren Janzing besloten een documentaire hierover te maken. "In eerste instantie begon het als een project voor onze studie Aardwetenschappen, maar inmiddels is het uitgegroeid tot iets veel groters."

Klimaatveranderingen gaan in de toekomst voor veel problemen zorgen, ook langs de Rijn. Joren: "Lang niet iedereen is zich hiervan bewust. Nog een reden voor ons om deze documentaire te maken; we willen mensen wat meer inzicht geven in alle ontwikkelingen." In de toekomst zal de rivier namelijk veel grotere hoeveelheden water moeten verwerken. Aanpassingen aan dit probleem zijn dus noodzakelijk. Maar hoe?

"En dat proberen wij dus met onze documentaire in beeld te brengen", gaat Stan verder. "Hiervoor kijken we niet alleen in Nederland naar aanpassingen langs de Rijn, maar ook grensoverschrijdend. Zo hebben we al in Keulen gefilmd en willen we nog naar Zwitserland om daar de maatregelen tegen flash floods en andere typisch bovenstroomse problemen vast te leggen."

Inmiddels is het tweetal halverwege het filmwerk waarvoor ze de hulp hebben ingeschakeld van drie vrienden. "Zij filmen en monteren, wij verzorgen het regelwerk en de rest eromheen. Bedoeling is dat de documentaire eind september klaar is." Maar om dat voor elkaar te krijgen, hebben ze nog wel wat financiële steun nodig. Joren: "Vandaar dat we een crowdfundactie zijn gestart voor een bijdrage in onze reiskosten en om onze apparatuur verder te professionaliseren zodat onze film het technische niveau heeft om te worden vertoond op de grotere festivals zoals InScience, IDFA en het NFF." Uiteindelijk hoopt het tweetal hiermee om een aanzet te geven tot discussie over klimaatveranderingen en aanpassingen die daardoor noodzakelijk zijn langs de Rijn. "We hopen dat mensen na gaan denken over het ontwikkelingsproces dat voorafgaat aan een landschappelijke maatregel."

Om hun documentaire werkelijkheid te laten worden in de vorm zoals zij nu voor ogen hebben, hebben Joren en Stan nog 4.000 euro nodig. Wil je dit Nijmeegse tweetal helpen om hun droom waar te maken of wil je gewoon meer weten over de documentaire Upstream, kijk dan op steunuu.uu.nl en kies voor het project Upstream. "Bij een mooie donatie krijg je van ons de documentaire cadeau, een goede investering dus!"